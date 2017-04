PRIX PAROLES URBAINES // FINALE

Des prix littéraires témoins de la vitalité des écritures urbaines

La 4ème édition des Prix Paroles Urbaines aura lieu le dimanche 23 avril à 18h au Botanique dans la salle de l’Orangerie.

Récompensant la qualité du texte, la force et le foisonnement des écritures urbaines en Belgique francophone, cet événement rend leurs lettres de noblesse à ces formes de poésie issues de la rue. Le Slam, le Spoken Word (texte scandé avec musique) et l’écriture Rap sont autant de pratiques où la langue se travaille, s’invente et se renouvelle. A la fois orale et populaire, la poésie urbaine se situe en bonne place dans le mouvement des écritures actuelles.

Les Prix Paroles Urbaines sont des prix littéraires délivrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et organisés par Lezarts Urbains.

Les nominés 2017, nouveaux talents à suivre !

Le jury 2017, composé de professionnels de l’écriture et de la scène, a nominé une série de 8 artistes dans les catégories Slam et écriture Rap :

++ Paroliers Rap ++

Badi (Bxl) I L’Hexaler (Seraing) I Ligne 81 (Sanzio, Ypsos, Furio / Bxl) I Soulmista (Liège)

++ Slam ++

Christiane Dunia (Liège) I Léïla (Bxl) I Nestor (Bxl) I Toro (Charleroi)

En présence du public et du jury, les 8 artistes nominés proposeront tour à tour leurs performances scéniques, a cappella ou accompagnés de musique.

Le programme de la soirée

Durant les délibérations du jury, la soirée se poursuivra par des performances reflétant la richesse et la diversité de la poésie urbaine belge :

AMERCOEUR [spoken word]

Simon Raket, le slameur liégeois lauréat de la précédente édition (catég. slam) et Champion de slam de Belgique, nous présentera son nouveau projet spoken word, Amercoeur, en duo musical avec le batteur Laurent de Oliveri.

CONGO EZA [slam]

Dans la foulée, Congo Eza, un « work in progress » orchestré par la metteur en scène Rosa Gasquet, proposera une performance slamée à 3 voix autour du thème des relations RD Congo-Belgique. Trois artistes d’origine congolaise rassemblés sur scène, Joëlle Sambi (écrivain, slameuse), Lisette Lombé (performeuse) et Badi (artiste hip-hop), présenteront une vison puissante, parfois cocasse de cet entre-deux.

LOUISE EMÖ [slam-théâtre]

Louise Emö nous présentera une partie de son spectacle intitulé Fuck You Bitch, une démarche de recherche sur la prise de parole pamphlétaire, des impulsions slamées autour du rapport de domination homme/femme.

DYNAMIC LIVE BAND [rap]

Enfin DYnamic clôturera la soirée par un show d’une réelle énergie hip-hop teinté de sonorités ragga, dubstep, rock, soul and jazz. Le MC bruxellois au flow teinté US viendra sur scène accompagné de son live band.

A l’issue de la soirée, à 21 heures, 4 lauréats par catégorie se verront remettre un des Prix Paroles Urbaines.

Un événement Lezarts Urbains

en coproduction avec le Botanique

Depuis 2011, le Service de la Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles a confié à Lezarts Urbains la mission de valoriser ces formes d’écritures urbaines et contemporaines par l’instauration de ces Prix littéraires biennaux.

Lezarts Urbains est une association active dans le champ socio-artistique des cultures urbaines et, en particulier du hip hop, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle mène, avec de nombreux partenaires, une action diversifiée d’accompagnement et de soutien de projets artistiques, d’organisation d’événements, de réflexion, ainsi que de formation, et d’animation en ateliers.

Informations pratiques

Prix 6 € I Préventes, groupes et Bota Carte 5 €

Doors 18h I Event 18h15

Botanique - Orangerie - Rue Royale, 236 - 1210 Bruxelles

Billetterie : Botanique 02.218.37.32

Renseignements : Lezarts Urbains 02.538.15.12

