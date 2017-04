2e assemblée de lutte contre la loi anti-squat

Le gouvernement veut faire passer d’ici le mois de juin un projet de loi visant à accélérer les expulsions et criminaliser le squat. Cela fait déjà quelques années que ce genre de proposition de loi ressortent de manière régulière mais cette fois-ci le gouvernement semble bien déterminé à faire passer son funeste projet..

Ce projet est une attaque de plus contre les plus pauvres et contre tout ces lieux où nous vivons, échangeons, créons et luttons ! Il s’inscrit parfaitement dans une politique générale de répression accrue et de chasse aux pauvres. Il n’a rien de surprenant, de tout temps l’état a été du côté des riches, des gros propriétaires et autres spécula.teur-trice.s.

On ne compte pas laisser passer ce projet comme une lettre à la poste ! On ne les laissera pas cadenasser nos vies et transformer nos villes en prison à ciel ouvert sans rien faire !

Une première assemblée s’est déjà réunie ce lundi 3 avril pour essayer de créer une dynamique de lutte, certaines choses se sont déjà mises en place, si tu veux participer viens lundi 10 avril au Centre Social Anarchiste à 18h30 !