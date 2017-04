Le nuage perché

Un spectacle d’Émilie Bender, librement adapté de la BD Politique étrangère de Lewis Trondheim et Jochen Gerner.

La bande dessinée est un art à la croisée de l’écriture littéraire et de l’écriture graphique, entre le mot et l’image, dans cette zone théâtrale qui invite le mouvement à parler et faire sourire. Un espace où l’on mime le bruit du papier et où l’on raconte des histoires avec des bulles.

La bande dessinée Politique étrangère de Jochen Gerner et Lewis Trondheim croque le thème de la peur de l’étranger. Elle en parle avec humour et démontre, par le bon sens et le comique de situation, l’absurdité d’une telle phobie. Dans cet univers savoureux, un inconnu s’écrase au milieu d’un royaume perché sur un nuage. Personne n’a jamais vu d’étranger sur ces terres. La panique qui saisit les habitants à la vue de cet énergumène et de son aéroplane remet en question petit à petit toute la vie du royaume.

Le spectacle de la Cie des Rotules Effrénées entend soulever, l’air de rien, des questions liées aux droits humains.

Avec neuf personnages dans sa poche, un tabouret et une cymbale, Émilie Bender aborde une heure durant les arcanes du pouvoir d’un roi capricieux et despotique, avec la légèreté et l’audace d’un Charlie Chaplin ahuri face à deux gendarmes armés.

Émilie Bender donne à voir une bande dessinée dans un espace vide, elle emporte le public dans un fable burlesque, croquante et animée. (La Provence, 2015)

Paf : prix libre

À partir de 10 ans

Réservations très vivement souhaitées : 02 543 12 20

Production : Cie des Rotules Effrénées

Avec les regards bienveillants de Sophie Jaskulski et Laurent Bouchain de Sophie Jaskulski et Laurent Bouchain