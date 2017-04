Le Squat Dating, l’activité si connue et reconnue depuis des dizaines et des dizaines d’années comme un événement à ne pas rater pour rencontrer de supeeer chouettes personnes avec qui squatter, s’invite ce vendredi au Centre Social Anarchiste !

Non mais sans rire ... le squat t’attires ? Tu veux squatter, tu veux rencontrer des gens qui squattent car ça te donne envie mais tu ne connais pas trop, tu es curieux.se de voir comment ça fonctionne et quelles sont les envies et idées qui gravitent autour, tu en a ras-le-bol de payer un loyer exorbitant et de galérer à la fin de chaque mois, tu n’as tout simplement pas les moyens de te payer un loyer sur Bruxelles, ou simplement par idéologie et revendications tu veux habiter en squat, malheureusement tu es isolé.e et tu n’as pas de groupe avec qui squatter ...

Ce vendredi 7 avril à partir de 19h le Centre Social Anarchiste t’ouvre son salon, dans une atmosphère conviviale viens rencontrer d’autres personnes qui veulent squatter, peut-être y aura t’il ton-ta futur.e co-squatteureuse !