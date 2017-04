Projection en avant-première du film L’Audit - Enquête sur la dette grecque suivie d’une discussion avec le réalisateur Maxime Kouvaras et Eric Toussaint qui coordonne les travaux de la Commission d’audit pour la vérité sur la dette grecque.

Quand : le samedi 22 avril à 17h30

Où : Pianofabriek, salle Arenberg 35 rue du Fort, 1060 Bruxelles

Synopsis : 25 janvier 2015, Tsipras et son parti Syriza gagnent les élections grecques. C’est une victoire de l’espoir pour des millions de Grecs qui veulent en finir avec l’austérité imposée depuis des années par leurs créanciers, la tristement célèbre Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international). Dans un contexte inédit en Europe, une commission composée d’experts grecs et internationaux est mise en place au sein du Parlement grec avec pour mission d’enquêter sur la dette grecque et d’en révéler la partie illégitime.

Un événement ZIN TV en collaboration avec le CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitime