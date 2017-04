Foire du livre anarchiste et libertaire de Gand

le 22 avril 2017, 10 - 18h

Gand, De Koer, Meibloemstraat 86

Entrée gratuite

La journée par excellence pour dénicher des publications critiques et à contre courant pratiquement impossibles à trouver dans le circuit commercial.

A partir de 10h, des dizaines de librairies, de distributeurs et d’éditeurs de Belgique et d’autres pays seront présents avec des livres, magazines, musique, t-shirts, etc.

Outre une vaste présence de lecture libertaire / anarchiste, vous trouverez également un vaste choix de publications de diverses ONG et groupes activistes. Entre autres des publications relatives à l’antimondialisme, l’action directe, l’antimilitarisme, l’anarchisme, l’activisme environnemental radical,...

Programme du soir : 5 euro

Dagobert (dub, de Kempen, BE)

P.A.I.N. (dub/ska/punk, UK)

https://www.youtube.com/watch?v=1byb1mYYK9c

DJ Poison