Grande Chaîne humaine contre le Nucléaire

Le dimanche 25 juin 2017, se formera la grande Chaîne humaine !

Le message porté par ses maillons sera celui de l’arrêt immédiat des centrales nucléaires épuisées Tihange 2 et Doel 3. Ce rassemblement se composera de personnes originaires de trois pays et de langues différentes qui protesteront main dans la main pour ce but commun.

Avec cette Chaîne humaine regroupant des dizaines de milliers de personnes, il s’agira de donner ensemble un signal visible et fort de la menace qui pèse sur des millions de personnes en Europe. Il est plus que temps d’agir !

CHAQUE MÈTRE COMPTE ! – Nous avons besoin de TOI !

Ce n’est qu’ensemble que nous arriverons à faire de la Chaîne humaine une réalité. Forme ton groupe de citoyens déchaînés et inscrivez-vous sans plus attendre !

https://www.chain-reaction-tihange.eu/fr/