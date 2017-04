Retour sur une journée de lutte paysanne

Hier à Perwez, on a planté de la patate !

Petit feed-back pour les absent-e-s à la mobilisation réussie de hier à Perwez !

Environ 200-250 personnes sur la journée (Environ la moité de Bxl, 50 locaux et qques agriculteurs, et le reste d’autres coins de Belgique...)

Beaucoup de pluie le matin - pas mal de soleil en fin de journée !

Une marche à travers champs au rythme de la samba et des slogans "des légumes, pas de bitume !"

De la boue et bcp de terre !

Un chantier en béton qui n’a rien à faire au milieu des champs

3 tracteurs des copains agriculteurs et 1 bus de l’Alliance D19-20 pour faire la navette

De la presse en radio - télé et presse écrite présente

40 Kg de patates plantées, une buvette et un catering avec 0 reste (sauf des oeufs de pâques)

4 énormes Banderoles accrochées sur le chantier - récupérées - un chouette tag anonyme indélébile laissé sur le chantier...

8 policiers locaux plutôt discrets et de bonne composition

Un super concert de Wata wata sous le soleil et une chasse aux oeufs

Un forum de discussion en présence des agriculteurs et de Rajagopal à l’issue duquel 80-100 personnes se sont signalées prêtes à se mobiliser sur le terrain via une mailing liste et d’autres assemblées

Pleins de gens content-e-s !

Bref une journée de lutte réussie...et à poursuivre ! D’autres nouvelles à venir... Un débriefing est prévu

On peut vivre sans zoning et sans contournement routier, pas sans l’agriculture !

#Luttespaysannes

#Stopauxzonings

#Despatatespasdubeton







REVUE DE PRESSE

Photos sur twitter :

Sur le compte "Luttes Paysannes" : https://twitter.com/luttespaysannes

Et : https://twitter.com/hashtag/luttespaysannes?src=hash

Presse écrite :

Dans La Libre : Carte blanche (version papier + on-line) : http://www.lalibre.be/debats/opinions/une-petition-pour-les-droits-des-paysans-opinion-58f0eb57cd70812a656ea588

Tjrs dans La Libre : Interview - Article de fond prévu demain !

Presse en ligne :

Article + Photos : http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170417_00990392?pid=3143590

Article + vidéo : http://www.lesoir.be/1484324/article/actualite/regions/brabant-wallon/2017-04-17/des-manifestants-plantent-des-patates-pour-protester-contre-un-proje

Télé JT vidéo :

RTL : http://www.rtl.be/info/regions/brabant-wallon/perwez-andre-antoine-veut-exproprier-des-agriculteurs-pour-agrandir-le-zoning-ils-repliquent-en-plantant-des-patates-909841.aspx

RTBF : https://www.rtbf.be/auvio/detail_terres-menacees-action-symbolique?id=2204315