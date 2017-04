Partout dans le monde les exploité-e-s se soulèvent et tentent de résister à la précarisation de leurs vies.

Mais ces luttes sociales menées au niveau national sont défaites par des réformes qui répondent aux exigences des institutions internationales (Union Européenne, Traité de Lisbonne, OMC, etc.), des états et des entreprises.

Malgré ces réformes et des tentatives de gouvernances mondiales (G20, etc.), les gouvernements et les patrons se sont montrés incapables d’endiguer la crise du système capitaliste. Au contraire, le bateau capitalisme prend l’eau de toute part, et face à la concurrence internationale la bourgeoisie occidentale semble de plus en plus encline à ressortir de son chapeau les vieilles recettes nationalistes, et autoritaires à l’image du Brexit (obtenu sur le thème de la « reprise de contrôle » des politiques migratoires), de la récente élection de Donald Trump aux USA et de l’ombre de Marine Le Pen planant sur les prochaines présidentielles françaises.

Partout, ces élites politiques prétendent que le sauvetage de l’économie devra se faire par l’approfondissement de la précarité et par le renforcement des oppressions racistes et sexistes qui permettent d’exploiter toujours plus les femmes, les racisé-e-s et les sans-papiers.

Plus que jamais il faut construire la convergence des luttes entre les travailleurs-euses, les précaires, les femmes et les racisé-e-s. Plus que jamais la lutte contre le capitalisme, l’extrême droite et le nationalisme devient une nécessité. Plus que jamais la résistance se soit d’être internationale !

C’est dans cette optique que le Collectif NoG20 Belgique appelle à un Premier Mai de Lutte anticapitaliste, internationaliste, antifasciste et anti-impérialiste.

Le Premier Mai doit être une journée de lutte et non de célébration, car si nous n’agissons pas, bientôt il n’y aura plus rien à fêter !

Face au capitalisme globalisé, la lutte sociale doit converger au niveau international.

Internationalisons la lutte et la solidarité !

Toutes et tous dans la rue ce 1 mai à 11H30 Au Carré de Moscou (Square Janson) à Saint-Gilles !