APPEL AU ZBEUL INTERNATIONAL 24-25 MAI 2017 (CONTRE-SOMMET DE L’OTAN)

Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, le 24 et 25 mai prochain se tiendra à Bruxelles le sommet de l’OTAN. À cette occasion, un contre-sommet est déjà en préparation et le PTB n’a pas tardé à lancer une « Protest March » le 24 mai à 17h, comptabilisant plusieurs milliers de participants potentiels.

Il n’est probablement pas nécessaire d’expliquer pourquoi nous voulons nous mobiliser contre l’OTAN

ou pourquoi nous ne voulons pas laisser la main aux partis ou aux syndicats institutionnels sur ce genre d’initiatives. Les conditions ici réunies étant propices au zbeul général - et, par ailleurs, de plus en plus rares à Bruxelles - nous ne comptons pas laisser passer l’occasion de nous exprimer joyeusement dans la rue pour deux jours festifs et mettre la capitale belge sens dessus dessous.

C’est pourquoi nous appelons à deux jours consécutifs d’actions, à commencer par la constitution d’un cortège offensif, vénère et déter au sein de la manifestation du 24 mai dont le parcours, en plein centre de Bruxelles, laisse déjà présager de nombreuses cibles et quelques heures d’amusement intense ! Nous appelons également à tenter, par tous les moyens, de bloquer le sommet de l’OTAN le 25 mai.

Afin de rendre ces deux jours inoubliables, nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Pour patienter d’ici là, une liste de cibles d’institutions et de partenaires de l’OTAN est disponible ici

Car le zbeul est la fête véritable, organisons-nous !

Plus d’info :https://www.facebook.com/NoG20BE