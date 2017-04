La synergie face aux contrôles de la stib

Ces derniers temps, les contrôles stib, avec en plus les flics, ne font qu’augmenter dans les transports en commun. Au nom de la ’sécurité de tous’, on punit les mauvais clients et en même temps on rafle des personnes sans-papiers. Face à cette situation devenue quotidienne, chacun.e s’organise comme il peut et comme il le souhaite.

Si quand bien même vous devez prendre les transports en commun ou que vous êtes témoin d’un contrôle à un arrêt, check le site http://controlebxl.be/ pour voir les contrôles soumis. (fonctionne aussi sur smartphone)

Pour alerter d’un contrôle, appuyez sur le signe + au-dessus à gauche et indiquer la ligne et l’arrêt.

(dommage la pub sur leur site. disponible aussi en apps)