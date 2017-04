au CSA

samedi 6 mai 2017 - 14h

Le 30 mai 2017, la chambre du conseil décidera

si elle juge opportun de confirmer la tenue

d’un procès pour terrorisme à l’encontre

de 12 anarchistes et anti-autoritaires.

De 2008 à 2014, l’État belge a mené une

vaste enquête visant les luttes multi-formes,

mais toujours en-dehors des sentiers battus,

contre les centres fermés, les frontières, les

prisons et ce monde basé sur l’autorité et

l’exploitation.

Perquisitions, micros, caméras devant et à

l’intérieur de domiciles, filatures, mises sur

écoute, infiltrations,… Ce ne sont pas les

moyens qui ont manqué. Après tant d’années

d’enquête, l’État cherche aujourd’hui

donc à coller l’étiquette « terroriste » sur les

potentiels inculpés. Mais en fait, il cible tout

individu qui, dans sa lutte contre ce monde,

part de l’auto-organisation, de l’action directe

et de l’hostilité envers toutes les autorités.

En cela, ce procès est une attaque répressive

contre la lutte anti-autoritaire dans son

ensemble, une attaque qui s’inscrit dans un

contexte de répression grandissante contre

tous les indésirables et révoltés, aux frontières

et dans les quartiers, sur les lieux de

travail et dans les prisons,…

Nous proposons un moment de rencontre

pour parler de cette enquête, revenir sur les

luttes qui se trouvent dans le collimateur de

la répression et lancer des pistes pour une solidarité

active.