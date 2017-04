Non a la voiture à hydrogène

Bonjour,

La voiture à hydrogène n’est pas une solution contre l’effet de serre.En effet, aujourd’hui, 95 % de l’hydrogène est fabriqué à partir de sources d’énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) et de bois. Il existe actuellement trois types de procédés de production :

Le procédé le plus courant de fabrication de l’hydrogène est le reformage (conversion de molécules à l’aide de réactions chimiques) du gaz naturel par de la vapeur d’eau surchauffée. On parle alors de vaporeformage. En présence de cette vapeur d’eau et de chaleur, les atomes carbonés (C) du méthane (CH4) se dissocient. Après deux réactions successives, ils se reforment séparément pour obtenir, d’un côté, du dihydrogène (H2) et, de l’autre, du dioxyde de carbone (CO2). Cette opération nécessite donc le recours au gaz naturel.

Un autre procédé est la gazéification du charbon de bois1, composé principalement de carbone et d’eau. Brûlé dans un réacteur à très haute température (entre 1 200 et 1 500 °C), le bois libère des gaz qui vont alors se séparer et se reformer pour obtenir, d’un côté, du dihydrogène (H2) et, de l’autre, du monoxyde de carbone (CO).

L’hydrogène peut aussi être fabriqué à partir de l’électricité, par l’électrolyse de l’eau. Elle consiste, à l’aide d’un courant électrique, à décomposer l’eau (H2O), en dioxygène (O2), d’un côté, et en dihydrogène (H2) de l’autre. Cette méthode est très loin d’avoir la compétitivité économique de la production à partir des sources fossiles. L’hydrogène produit aujourd’hui par vaporeformage du méthane coûte environ 1,5 €/kg d’H2 à la sortie de l’usine (hors coût de distribution), un prix de revient qui est d’ailleurs le triple de celui du gaz naturel. L’hydrogène issue de l’électrolyse revient aujourd’hui à un coût environ 4 fois supérieur, sans compter l’impact du prix de l’électricité.

Alors non à la voiture à hydrogène, oui à la voiture électrique !