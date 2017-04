Peace rally

Le 25 mai 2017 un sommet de l’OTAN se tiendra à Bruxelles, il sera précédé de l’inauguration en grande pompe du nouveau quartier général de l’organisation. Dans le cadre du contre-sommet auquel appellent les mouvements de paix, nous vous invitons à nous rejoindre lors d’un rassemblement pacifique Boulevard Léopold III, afin de faire entendre la voix de la paix et non celle des armes.

L’Otan est la machine de guerre la plus agressive du monde. Nous avons besoin, de toute urgence, de paix et de développement durable. Le message envers nos gouvernements est clair : l’OTAN doit être dissoute.

http://stopnato2017.org/fr