Ce 24 mai se tiendra à Bruxelles le sommet de l’OTAN, avec comme invité d’honneur Donald J. Trump. Une forte mobilisation se prépare avec différents appels contre le personnage.

Contrairement à ces organisations, nous considérons que le problème n’est pas uniquement Donald Trump mais l’OTAN dans son intégralité et nous nous inscrivons dans une lutte contre l’état et le pouvoir.

Afin de prévoir un espace pour celles et ceux qui ne supportent plus les marches institutionnelles que nous servent les partis et syndicats n’amenant aucun changement et ne dérangeant en rien l’ordre établi, nous vous invitons à rejoindre notre départ collectif le 24 mai à 15h30 à l’ULB !

