Liste noire contre le patriarcat

Un blog vient d’être créé afin de constituer une liste noire antipatriarcale, une liste de propagateurs du sexisme et de l’homophobie, de personnes, groupes, entreprises ou institutions qui participent à l’instauration et la perpétuation des normes de genre.

Il serait impossible d’être exhaustif, tant les normes de genre sont répandues, intériorisées et véhiculées par de nombreux éléments parfois à peine perceptibles, mais l’idée est de quand même tenter d’isoler des ennemis.

Que ce soient des entreprises qui se font du blé en se servant d’un corps de femme ultra normé, des groupes masculinistes qui visent à maintenir leurs privilèges ou des groupes anti-IVG, ils participent tous activement au maintien du patriarcat.

Il est grand temps de s’y attaquer. Qu’ils sachent que leurs actes et leurs paroles ne resteront pas sans réaction.

Ce site a été initié au printemps 2016. Un premier blog appelé “liste noire antipatriarcale” a été créé, mais le mot de passe ayant été perdu, ce blog-ci le remplace.

Devant l’ampleur de la tâche, la liste est limitée à l’année 2016. Des mises à jour seront bientôt effectuées pour la période printemps 2016 – printemps 2017.

Les commentaires en tous genres, les suggestions, les propositions d’ajouts, de collaboration, les questions sont plus que bienvenus. Il est clair que la démarche entreprise ici a un intérêt limité et ouvre des possibilités limitées. Les éléments repris sur ce blog sont un moteur du sexisme, la partie émergée du patriarcat, mais sont aussi les conséquences de dynamiques plus profondes, plus difficiles à identifier, inventorier et combattre. La méthode développée ici est amenée à évoluer et s’affiner. Soyez indulgent-e-s !

Le site n’est pas non plus complètement au point. Il sera bientôt amélioré.

Site : https://listenoirecontrelepatriarcat.noblogs.org/

E-mail de contact : listenoirecontrelepatriarcat@riseup.net