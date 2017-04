2ème Assemblée Générale Non Mixte du Centre Social Anarchiste

Suite à la 1ère Assemblée Générale non mixte, nous vous proposons de nous réunir pour une 2ème AG. Nous parlerons entre autre des prochains évènements qui auront lieu en mixité choisie au sein du CSA.

Plus globalement, pourquoi ce souhait d’organisation non mixte ? :

lutter contre les oppressions sexistes

favoriser grâce à un espace sans domination masculine la prise de parole féminine

créer un outil pratique de solidarité entre femmes et avec les minorités de genre

réfléchir et s’organiser en non mixité et mixité choisie

s’interroger sur notre construction en tant que femme

s’amuser ensemble

mettre en pratique le féminisme au sein du CSA

Venez nombreuses pour prendre part à l’organisation, proposer vos idées (idées d’évènements nn mixte, ateliers...) ou juste écouter !!!!!