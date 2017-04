FRANCKEN DÉGAGE !!

Le Cercle des étudiants des Sciences Economiques, Politiques et Sociales de la VUB accueillera le secretaire d’État à l’asile et à la migration Theo Francken le mardi 2 mai 2017 à 20h à l’auditoire aula Q à la VUB.

SAUF... si nous participons tous au rassemblement contestataire !

Laissez entendre votre voix : NON à l’exclusion, NON à l’état et à la politique d’asile et de migration raciste de Théo Francken ! Dites NON à la chasse aux migrants, dites NON aux rafles de police et NON à l’enfermement des migrants !

Venez ! RASSEMBLEMENT CONTESTATAIRE MARDI 2 MAI A 19H15 ENTREE AULA Q

VUB, Bd de la Plaine 2, 1050 Bruxelles

+votez sur la page fb :

Francken Buiten - Francken Dégage

FRANCKEN BUITEN !!

De studenten Kring der Economische, Politieke & Sociale wetenschappen VUB zal op dinsdag 2 mei 2017 om 20u in Aula Q van de VUB de staatssecretaris voor asiel & migratie Theo Francken ontvangen.

TENZIJ… we met zijn allen meedoen aan de protestbijeenkomst !

Laat je stem horen : NEEN aan de uitsluiting, NEEN aan de staat en het racistisch asiel en migratiebeleid van Theo Francken ! Zeg NEEN tegen de jacht op buitenlanders, zeg NEEN tegen razzia’s en tegen de opsluiting van vreemdelingen !

Kom af ! PROTESTBIJEENKOMST

DINSDAG 2 MEI OM 19U15 INGANG AULA Q VUB, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

+stem op de fb pagina :

Francken buiten - Francken Dégage