Oui, comme le chantait, Léo Ferré

Jadis, ils ont voté, et puis après ?

En serez-vous moins niais ?

L’extrême gauche du capital

Les élections seraient annulées

La gauche du capital

Si c’est la droite du capital

La droite du capital

Est toujours la droite du capital

L’extrême droite du capital

Et la bêtise fait très mal

Ils ont voté, et puis après ?

En 2012, Léo Ferré

Ne pourrait plus chanter

En 2012, Georges Brassens

Ne pourrait plus rimer

Place, place, à la médiocrité

Comme dans les manifestations

Où la seule unité, est l’ennemi commun

Ce qui empêche, la foire aux horions

Ce qui neutralise les gnons

Et il faudrait uniquement des policiers

Pour que les manifestants / manifestantes soient empêchés

De se distribuer des marrons

Pleins les gueules

Car soyons bons

Ne nous montrons pas bégueules

En vérité

Les gens ne s’aiment pas

En vérité

Les gens ne se supportent pas

Ils ont voté, et puis après ?

Et l’on entretient la farce

Qui évite peut-être un grand massacre

Anarchistes contre gauchistes

Staliniens contre communistes

Droitistes contre fascistes

Abstentionnistes contre électoralistes

Individualistes contre collectivistes

Et tout le monde contre tout le monde

La séparation sort sa fronde

C’est la vie aliénée qui gronde !

Et sans aucune hypocrisie

Et sans aucun chichi

Alors finie la farce

C’est le grand massacre

Préparez vos chaînes de vélo

Huilez bien vos biscoteaux

Ils ont voté, et puis après ?

L’extrême gauche du capital

Les élections seraient annulées

La gauche du capital

Si c’est la droite du capital

La droite du capital

Est toujours la droite du capital

L’extrême droite du capital

Et la bêtise fait très mal

Ils ont voté, et puis après ?

Oui, comme le clamait, Léo Ferré

C’est bien toujours pareil

Aucune nouveauté, sous le soleil

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "