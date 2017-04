DIALECTIQUE MARXISME SITUATIONNISME SOCIALISME = METAPHYSIQUE = MAGIE = MYSTIQUE = AUX CHIOTTES

L’alchimie entretient cependant avec la dialectique hégéliano-marxiste une parenté formelle qui mérite que l’on s’y attarde un peu plus. Les différentes théories alchimiques ont en commun l’idée que les métaux sont tous formés d’une même matière, ce qui rend possible de spéculer sur leur retour final à l’unité après l’accident historique que constitue la séparation de cette matière en différentes « espèces » (fer, cuivre, plomb, etc.). De même, la triade dialectique (thèse / antithèse / synthèse) suppose toujours une unité ou une affirmation initiale, inéluctablement rompue par la phase négative de la séparation, avant le retour à une unité positive d’ordre supérieur, ayant pour ainsi dire réabsorbé en elle le multiple et le négatif ; cette unité constitue à son tour le point de départ d’un nouveau cycle, marqué par l’apparition de la séparation et du négatif, etc. Si le cycle alchimique diffère du cycle dialectique par son caractère non cumulatif (la fin d’un cycle n’inaugure pas le cycle ultérieur), il n’en reste pas moins que le postulat de l’unité initiale est commun aux deux formes de pensée et gouverne la conception générale du processus. De même, chez les situationnistes, l’idée selon laquelle la « séparation » n’est pas inhérente, sous une forme ou une autre, à toute société humaine, mais qu’il a existé, comme le pensait déjà Engels, un communisme primitif, ou du moins, selon la formule de Debord, un état initial de « liberté paresseuse et sans contenu », permet de concevoir le dépassement du stade de la séparation par le retour à une liberté d’ordre supérieur. Si la réalisation effective de ce dépassement révolutionnaire n’est pas garantie, sa possibilité paraît l’être, en revanche, en vertu du présupposé métaphysique selon lequel tous les processus historiques seraient soumis à une « loi » dialectique. Mais rien n’indique que la séparation, une fois atteint un certain seuil qualitatif d’irréversibilité des modifications physiques (écologiques) du monde et des transformations concomitantes du genre humain, seuil que la théorie ne permet pas d’anticiper mais qui ne se révèle qu’empiriquement une fois ce seuil atteint, puisse encore donner lieu à un dépassement positif. Telle est l’intuition qu’eurent les derniers situationnistes en 1972, dans La Véritable scission, et qui devait se montrer fatale à la théorie qu’ils avaient antérieurement élaborée.

Jean-Marc Mandosio

Dans le chaudron du négatif, pp. 109-110.