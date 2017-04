RD’Café Dette écologique & Extractivisme

Comment sortir du nucléaire,...pour l’éternité ?

D’autres voix de la planète se font entendre !



Rencontre des Continents, le CADTM, Etopia et Agir pour la Paix vous invitent à une soirée sur la dette écologique à travers la question de l’énergie nucléaire.

À l’étranger, des mobilisations de la société civile ont permis ces dernières années, d’engager certains pays vers une sortie du nucléaire, ou du moins d’élargir la contestation envers cette technologie énergétique contestée, et ce à travers divers mouvements anticapitalistes et écologistes.

Et en Belgique ? L’énergie nucléaire représente 50 % de l’énergie que nous utilisons. Pourtant, la mobilisation peine à s’amplifier pour faire pression sur les autorités et engager collectivement notre pays vers une société post-extractiviste, et ce malgré le travail important mené par divers mouvements sociaux depuis une dizaine d’années.

Sujet sociétal peu débattu, un peu tabou, peu vulgarisé. Nous souhaitons par cette soirée mieux comprendre les enjeux collectifs qui se cachent derrière l’usage du nucléaire en terme de choix de société. Nous reviendrons sur les luttes menées en Europe, à partir de l’exemple de celle menée à Bure en France, contre un projet d’enfouissement de déchets nucléaires. Nous évoquerons les alternatives urgentes et nécessaires à cette énergie du XX siècle, en lien avec la mobilisation du 25 juin contre la centrale nucléaire de Tihange.

18h-18h30 : Apéro-accueil

18h30-19h30 : Projection du film « À Bure pour l’éternité »

19h30-20h15 : Interventions de personnes ressources :

• Eva Derondt, doctorante à l’ULB sur la politique nucléaire de l’UE

• Luc Barbé, chercheur associé à Etopia

• Jérôme Peraya, de Agir pour la Paix

20h15-21h00 : Discussion collective : « Comment sortir du nucléaire, stopper la dette écologique et se réapproprier l’énergie ? »