Balade contre la vidéosurveillance

Ce dimanche 7 mai à 14h, rendez-vous au centre social anarchiste (CSA),

21 rue Godecharle à Ixelles pour une balade sur la vidéosurveillance

bruxelloise.

Depuis des années, les autorités bruxelloises tentent de faire de

Bruxelles un espace propret, pacifié, accueillant pour les classes

supérieures et pour les eurocrates. Les caméras de surveillance qui

« fleurissent » à tous les coins de rue participent de cette course à la

gentrification et à la sécurisation de la capitale. Elles lancent un

double message : « bonnes gens, dormez tranquilles, l’État veille sur

vous » en même temps que « racaille, tiens-toi à carreau, la police t’as

à l’œil ».

Caméras publiques ou privées ? « Intelligentes » ou pas ? Regardées en

direct ou non ? Images enregistrées ? Pour combien de temps ? Par qui ? Dans

quels buts ? Quels acteurs sont impliqués ? Où trouve-t-on ces caméras ? Et

surtout, comment s’y opposer ?

Voilà quelques questions que nous proposons d’aborder au cours de cette

promenade dans le quartier du CSA.