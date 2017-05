Le Palais Vert ouvre ses portes ! Mais qu’est-ce que c’est ? Le Palais Vert est un lieu imaginé par Lola et Tania pour éveiller les enfants à une alimentation saine pour eux et pour la planète !

Votre enfant a entre 8 et 12 ans et a envie de découvrir une alimentation saine pour lui et la planète ? Cette animation est pour lui ! Le dimanche 7 mai, nous nous intéresserons à la question "Pourquoi je mange ?" et tenterons d’y répondre avec les enfants de manière ludique mais aussi en cuisine !

L’animation se terminera avec un apéro gourmand pour les enfants et les parents !

Votre enfant a envie de participer ? Alors inscriviez le rapidement (avant le 1 mai) en envoyant son nom et son âge par mail à l’adresse : info.lepalaisvert@gmail.com. Groupe de 12 enfants maximum.

PAF : prix variables en fonction des moyens : 5 - 10 - 15€ (prix minimum, prix moyen et prix de soutien)

Le prix de soutien permet de pouvoir proposer le prix minimum ;)

La page Facebook du Palais Vert