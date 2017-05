Notre positionnement sur cette venue malvenue, se fait à la suite d’une demande d’ami-e-s du "squat aux balançoires" de Rennes de prendre partie contre une soit-disante menace. En nous penchant sur les écrits et théories de ce parti politique (et de sa porte parole) nous avons décidé de sortir du silence militant de bon ton dans le "milieu" et de nous opposer aux camarades ; chose non-évidente et source de potentielle discorde longue.

Nous considérons que l’état est trop et toujours religieux ... Cette personne qui entend promouvoir une religion contre le matérialisme, la laïcité, la libre-pensée ... ne peut être considérée comme une interlocutrice, une alliée, une amie !

Le dernier chapitre de son livre s’intitule : - Allahou akbar !

Résumons pour vous en exclusivité : un tissu de mensonge et d’inepties, de malhonnêteté intellectuelle, mélange de racisme, de généralités à la Soral ou à la Zemmour, de croyance et de mysticisme qui tente de lourdement draguer la gauche comme les islamistes ( aucunes citations tronquées) :

"La sécularisation de la société [ ] faisant table rase de toute transcendance, au point que laïcité finit par se confondre avec impiété collective et neutralité de l’état avec athéisme d’état - qui pourtant est une croyance comme les autres" p.127

"la raison blanche" p.128

"la solidité de l’archaïque" p.128

"De sa foi, l’indigène tire sa puissance" p.131

"Seul le tout puissant est éternel. Personne ne peut lui disputer le pouvoir." p.132

« remettre les hommes, tous les hommes, à leur place, sans hiérarchie aucune. Une seule entité est autorisée à dominer : Dieu. » p.133

"D’ou notre attachement à la famille et à la communauté" p.138

Outre son positionnement religieux, la porte-voix et cofondatrice du Parti des indigènes de la République, un groupuscule électoraliste tente de "politiser la question raciale" pour obtenir un gouvernement issu d’une majorité racisée - majoritée décoloniale dans le livre page 139. On est (toujours) contre tout type de gouvernement. Pas moyen ...

Cette homophobe tarée (ainsi que son entourage) parle d’ "homosexualité imposée", développe des thèses sexistes àla Zemmour ou Soral. Ceci est inacceptable, comme leur organisation pratique avec des groupuscules politiques homophobes et réactionnaires lors des manif’ sur "le mariage pour tous" !

Rappellons aux intersectionnalistes auto-déclaré-e-s mais ignorant-e-s ou à la mémoire sélective que le religieux est (ou peut être) une oppression de plus, imbriquée, intersectionnelle ! Genre, Classe, Race, Validisme, Agisme, Sexualités, Croyances ... ! Répondons à son invective ridicule et si peu "politique ou dialectique et mouvante" ; de la page 134, que le rejet des religions a sauvé des personnes du suicide, de la prison, de la drogue (ou pas, elle a quoi contre ça ! ) et a amené ou guidé beaucoup de monde sur les chemins des résistances !

En plus de cette lecture que nous proposons à titre d’information : - Nous appelons à manifester par tous moyens patissiers nécessaires contre cette cornichon-prophétesse en guerre déclarée contre notre camp - Le vendredi 5 mai, à Rennes 2 (18 heures, Amphi B1) + Le samedi 6 mai, à Rennes (14h Maison des Association, place Charles de Gaulle)