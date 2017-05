Paraphysique de la surpopulation fascisante

" Ce qu’on appelle poulet n’a plus rien à voir avec ce qu’on appelait poulet autrefois. Un poulet maintenant de 37 jours, n’est pas autre chose que du maïs, du soja, et des antibiotiques, avec des plumes "

Jean-Pierre Berlan ( agronome, économiste )

Le capital

Est si insupportable

Le capital est si irrespirable

Qu’il en découle de la diverse maladie

Qu’il en découle de la diverse toxicomanie

Des toxicomanies avec drogue

Des toxicomanies sans drogue

Ainsi, en France

Dans d’autres pays, c’est l’évidence

16 millions de personnes qui courent

Certes, cela n’est pas tous les jours

Et dans le monde

Voilà qui nous inonde

Des milliards de gens

Regardent la télévision, ce conditionnement

Ou écoutent la radio, ce conditionnement

Psychologie sociale, psychologie du capital

Manipulation mentale, manipulation du capital

Toute une propagande en boucle

Qui sait se présenter souple

Il y a des toxicomanies légales

Il y a des toxicomanies illégales

Selon les besoins du capital

Et tous les enfants

Sont des drogués de la société

Et tous les hommes

Sont des drogués de la société

Et toutes les femmes

Sont des droguées de la société

Ce dans le monde entier

Comme les 15 millions de grands-parents en France

C’est une implacable constance

Toutes les drogues pour entretenir les lois du marché !

Et nous ne pouvons

Plus nous passer, de choses inutiles

Et nous ne pouvons

Plus nous passer de choses futiles

Alors

Que pendant ce temps

La conversation se meurt, c’est désolant

La fragmentation

Des idées, amplifie ce phénomène

De grands groupes en opposition

D’ailleurs, se neutralisant, par le fait même

Mais jamais

La réaction ne fut aussi diverse

Des réactionnaires gonflant leurs jabots, comme des averses

Et pour s’en protéger, le seul parapluie

Tout Etat étant despotisme, c’est l’anarchie

Mais la plupart des gens

La réaction étant experte en conditionnement

Les gens préféreraient donc crever

Plutôt que de devoir changer

Et la réaction c’est un peu tout le monde

Comme un super trou noir qui nous inonde

" Pour se représenter les différents composantes de l’Univers à l’époque actuelle, on peut imaginer un arbre avec son tronc, ses branches et ses feuilles. Le tronc de l’arbre symbolise l’énergie noire. Il contient ( 68 pour cent ) la majorité de la masse de l’arbre. Quand il grandit, l’arbre s’étend, ce qui rappelle la propension de l’espace à grandir. Les branches représentent la matière noire ( 27 pour cent ) car elles nourrissent les feuilles par leur sève, comme la matière noire qui participe à la croissance des galaxies grâce à sa forte gravité. Les feuilles plus lumineuses illustrent ( 5 pour cent ) la matière normale. "

David Elbaz ( A la recherche de l’univers invisible. Matière noire, énergie noire, trous noirs.

Editions Odile Jacob/Sciences )

Donc, contre soi-même, il faut sortir la fronde

Tous les partis, toutes les organisations, tous les syndicats

Pour aménager le capital, sont réactionnaires, voilà !

Hormis

Quelques individus libertaires

Quelques groupement libertaires

Et encore, en regardant par terre

Nous sommes donc

Ce que nous mangeons

Ce que nous lisons

Ce que nous voyons

Ce que nous entendons

Ce que nous répétons

Ce que, finalement, nous faisons

Tout ce que nous sommes

Nos corps, nos esprits, nos habitations

Toute une accumulation

De pays en pays, tous azimuts, la pollution

Comme aussi les tampons hygiéniques

Syndrome du choc toxique menstruel

C’est du vagin, c’est du tabou, même pour icelle

Chaque femme, pourtant au cours d’une vie

En utilise, 11000, à la ménopause, c’est fini

Avec des substances toxiques à foison

Tampax, le foie et les reins, très atteints

L’éponge végétale, ce serait plus sain

Pas de staphylocoque doré, au moins

Les tampons de la cellulose chimique

Phtalates pour poubelles vaginales, l’industrie technologique !

Surpopulation

Rime avec industrialisation

Surpopulation

Rime avec technologisation

Pas avec civilisation

Comme il fut un temps

En Australie, les premiers habitants

En Tasmanie, les premiers habitants

Pendant des milliers d’années, une sorte d’harmonie

Avec le feu maîtrisé

Pour la nature renouvelée

Du temps, aussi, pour réfléchir, pour s’amuser

Puis vinrent, 1606, les hollandais

Puis vinrent, 1770, les anglais

La soif de biens, la soif de l’or

Pour assimiler l’aborigène, toujours et encore

Comme les îles du Pacifique Sud

Une autre civilisation que l’on élude

Pas de propriété sexuelle

Pas d’argent ni travail salarié, société toute belle

Pas de technologie donc, mais une civilisation

Et finalement, cela n’est pas étonnant

Si parmi les deux romans

Les plus transposés sur les écrans

Car avec Dracula, il y a aussi Tarzan

Toute une imagination pas rossinante

Fuir la technologie pas vraiment rassurante !

Et pour en revenir à Tarzan

Il fut censuré dès 1932, évidemment

Pour des raisons de nudité

Le sexe de Jane, l’on pouvait plus que deviner

Dans son sexe j’aurais voulu loger

Et même ses seins, la pudibonderie, de quoi scandaliser

Des seins que j’aurais voulu téter

Comme mauvaise influence sur la jeunesse

Le colonialisme n’y retrouvant pas sa messe

Fatalement

Depuis si longtemps

C’est toujours le pire

Qui fait empire

Qui s’élève dans les hiérarchies

Et depuis

Des décennies et des décennies

Il n’existe presque plus ainsi

Que le pire du pire

Cela a la légion d’honneur

Pour un effectif et entier déshonneur

Cette ridicule réussite sociale

Qui est complètement asociale

Aucune réussite possible

Quand aucune humanité n’est possible

Guerres, conflits, famines, populations massacrées ou déplacées

Depuis plusieurs siècles, tout a empiré

Sauf que les animaux non humains ne sont plus jugés !

Donc

Autrefois, ils furent jugés

Torturés, découpés, pendus, brûlés

Par le diable, prétendument, possédés

Des porcs, des sangsues, d’autres animaux

Le genre humain peut-être idiot

Ils avaient aussi des avocats

L’espèce humaine peut-être débile, voilà

Nonobstant

Il y eut Mai 1968

Défaite politique

Victoire au niveau des moeurs, moins tragique

Donc, le progrès de l’idée anarchique

Par exemple, le chevelu

Qui passe de nos jours, plus inaperçu

Mais avec le retour de la réaction

Mais avec le retour de la régression

En fait, aucun retour

Toujours prêtes à bondir, en attente, dans les cours

Le fascisme est passé depuis longtemps

Pour ne pas l’éliminer jamais, c’est maintenant

Les fascismes sont passés depuis longtemps

Pour les éliminer, en moi, en toi, en lui, en elle

Que la vie, enfin, soit belle

Pour éliminer ces répugnances, pour ne pas jamais, c’est bien maintenant !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "