Manifestation surprise devant les centres fermés à Steenokkerzeel ce dimanche 30/04/2017



Informations de l’intérieur des centres

Ce dimanche on reçoit un premier appel du centre fermé Caricole : « Y a des manifestants devant le centre qui crient à la liberté » « Y en a beaucoup, c’est super » !

Puis appel du centre fermé 127bis :

Les hommes ne sont d’abord pas trop contents . Ils ont été privés de leur promenade à 15 heures et auraient bien voulu discuter/crier avec les manifestants. Puis les détails :

« C’est terrible madame, ils sont tous avec nous ? Je savais pas ».

Puis d’autres détails : “ils sont 40 ou 50. Ils crient fort. Les gardiens ont paniqué à mort “. »Nous essayons de crier avec eux, mais très vite les gardiens ont cadenassé les fenêtres. La police est arrivée après 30 minutes avec des chiens. On sera là pour la manif de Steenrock

samedi prochain ! On est avec vous »

Un homme nous téléphone du fond de son cachot d’où il entend les manifestants : il est en grève de la faim depuis 10 jours. « Here it is disgusting, we are not animals.We want freedom »

Du côté des femmes, très très vite les gardiens ont cadenassé toutes les portes et fenêtres, même les toilettes. « On ne peut plus aller faire pipi ». « Ici c’est une prison » . « On voudrait bien participer mais on nous en empêche » !

Après la manifestation tous les hommes étaient sous le choc. Certains pleuraient, un des détenus a pété les plombs et a tout cassé dans les toilettes. Puis 4 détenus ont tenté de s’évader en coupant les grillages. Très vite les matons s’en sont rendu compte et sont intervenus.

Cinq détenus sont en grève de la faim et pour certains de la soif au 127 bis et plusieurs au centre fermé de Vottem depuis jusqu’à 20 jours

Ce 1/05 et 2/05 7 détenus du 127 bis à notre connaissance ont été transférés dans divers centre.

Rendez vous au Steenrock ce Samedi 6 mai 2017

