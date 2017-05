KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN

HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/kruisen-voor-vluchtelingen-op-4-meischreeuw-tegen-het-onrecht-en-de-nederlandse-hypocrisie/

Dit artikel gaat over de hypocrisie en de Nederlandse whitewashing

van haar misdadige vluchtelingenbeleid.

Waardoor zij liever niet wordt geconfronteerd met haar mede-verantwoordelijkheid

voor het verdrinken van honderden, duizenden vluchtelingen

in de Middellandse Zee.

Maar de stemmen van protest zullen niet zwijgen !

VOORAF :

Zelden is een herdenking zo door hypocrisie omgeven als

de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, waarbij de slachtoffers

van de Duitse bezetting in Nederland worden herdacht. [1]

Hieraan heb ik al eens eerder aandacht geschonken. [2]

Begrijp mij niet verkeerd, lezer :

Ik vind het van het grootste belang, DAT die slachtoffers, Joden,

Roma [zigeuners], homosexuelen, politieke tegenstanders, Jehova’s Getuigen, verzetsmensen,

etc, etc, worden herdacht.[3]

Vergeten mogen wij [wat mij betreft], nooit !

De slachtoffers van bezetting en fascistische terreur en zij, die daartegen

opstonden, verdienen zonder meer een herdenking !

Maar wat mij daaraan zo stoort is, dat die ’’nationale’’ herdenking vrijwel

tot het verleden beperkt blijft.

Terwijl juist die herdenking en datgene, waarvoor verzetsmensen hun

leven gelaten hebben, zou moeten inhouden :

Een waarschuwing naar het heden.

Een

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT !

Een waarschuwing, dat het verleden zich nooit mag herhalen en

een vastberaden strijd tegen uitsluiting, tegen fascisme, racisme,

xenofobie, Islamofobie.

Een samenleving voor iedereen.

Juist in een tijd, dat het fascisme steeds meer oprukt in Europa,

In Nederland, met de aanwezigheid van twee fascistische partijen

in het parlement [4], waartegen, een enkele parlementaire

uitzondering zoals Denk en een enkel parlementslid als

roepende in de woestijn, nauwelijks wordt geprotesteerd.

Integendeel !

Partijen schuiven steeds meer op richting xenofobie en het racisme

wordt al allengs salonfahiger gemaakt. [5]

Die Nationale Herdenking is trouwens al jarenlang besmet geraakt

[ja, ik zeg BESMET !], door de herdenking van, I quote

’’Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’’ [6]

Daarop kom ik nog terug.

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN

TEGENACTIE : ’’KAAP 4 MEI NIET’’

What’s the fuss about ?

’’’Ik blijf uitleggen dat een verplicht onderdeel van herdenken is dat we ons realiseren dat we dit, de Tweede Wereldoorlog, nooit meer willen meemaken. Herdenken gaat niet alleen om treuren over vroeger. Ik denk tijdens Dodenherdenking ook aan vluchtelingenkampen in Lesbos en Idomeni, waar ik tijdens een bezoek schrijnende dingen heb gezien. Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar ’Geef vrijheid door’. We moeten bereid zijn vrijheid te delen. Mensen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven voor onze vrijheid en dan kunnen wij geen ruimte maken voor mensen uit andere oorlogen ? Ik vind dat wrang.’ [7]

Ik ook !

Aan het woord is hier theoloog Rikko Voorberg,

die een uitstekend initiatief genomen heeft, op 4 mei,

Dodenherdenking op het Rembrandsplein in Amsterdam, drieduizend papieren witte kruisen

ten toon te stellen ter herdenking van de vluchtelingen, die

op de Middellandse Zee zijn omgekomen [het zullen

er nu wel meer zijn] in een wanhopige poging Europa

te bereiken om te worden gevrijwaard van armoede en

oorlog. [8]

De parallel van Voorberg, als je vrijheid ’’doorgeeft’’,

thema van de herdenking van dit jaar, waarom dan niet aan

de vluchtelingen, die vluchten om in vrijheid en waardigheid

te leven, klopt helemaal.

Maar er is nog een griezeliger parallel met de Tweede

Wereldoorlog, die velen, die op 4 mei herdenken,

maar liever willen vergeten.

Die met de Joodse vluchtelingen aan de vooravond

van de Tweede Wereldoorlog, die in heel West-Europa

werden geweerd, nota bene na de Kristallnacht [9],

met desastreuze gevolgen. [10]

Joodse vluchtelingen, die na de Kristallnacht door

Nederland naar nazi-Duitsland werden teruggestuurd,

ondanks bekendheid met de zware vervolging.....[11]

Wanneer je dan denkt aan de uitzetting door

de Nederlandse ’’autoriteiten’’ van hedendaagse

vluchtelingen naar oorlogsgebieden en/of naar gebieden,

waar sprake is van directe vervolging, soms met de

dood tot gevolg [12], zie daar de griezelige vergelijking.

Maar politici, die zelf verantwoordelijk zijn voor

een inhumaan asielbeleid, waarbij, om vluchtelingen te

weren :

Onfrisse deals worden gesloten met ONveilige

en mensenrechtenschendende landen als Turkije [13]

Het militair agentschap Frontex [gemeenschappelijk

EU initiatief] de ’’buitengrenzen’’ van Europa bewaakt [14],

waardoor vluchtelingen steeds riskantere vaarroutes

moeten nemen [met risico op verdrinking]

Waarbij

uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen

naar hun eigen land, al 4.5 jaar in Amsterdam worden

opgejaagd [15], etc, etc

Dergelijke politici willen natuurlijk geen vergelijking

met Dodenherdenking 4 mei, de herdenking van hen,

die streden tegen xenofobie en uitsluiting........

Vandaar ook, naast onfrisse elementen op Social

media [16], protesten van politici van o.a. de CU

[Christen-Unie], SGP en het Farizeische CDA [wat een

fraaie christenen, bijeen !] tegen deze goede en oprechte

actie van Voorberg, onder het motto ’’Kaap 4 mei niet’’, [17]

met als schijnheilig argument,

dat ’’de betekenis van Dodenherdenking niet mag

verwateren’’ [18]

Ook de pro Israel organisatie het CIDI [Centrum Informatie en Documentatie Israel] [19] heeft

zich in dergelijke zin uitgelaten [20] en zelfs aangedrongwen

op een VERBOD van de vluchtelingenherdenking

op 4 mei ! [21]

Vreemd van het Cidi, dat naast haar zionistische insteek ,beweert voor Joodse belangen op te komen [22], toch op de hoogte moet zijn

van de misdadige wering van Joodse vluchtelingen],

maar ook weer niet, aangezien zij actief de Israelische

Staat steunen, een reeds 50 jarige bezetter van de Palestijnse

gebieden ! [23]

Ja, dat wil ik hier gezegd hebben, omdat bezetting, onderdrukking, onrecht, universeel is.

Maar om op dat verwateringselement terug te komen :

WAT nou verwateren ?

Herdenken van de slachtoffers van toen gaat toch

juist prima samen met het waarschuwen tegen uitsluiting

nu ?

Herdenking van Joodse vluchtelingen, die gered hadden

kunnen worden als Europa na de Kristallnacht haar

grenzen niet had gesloten [24] en dan vluchtelingen

van nu, die men op allerlei manieren tracht te weren ?

Herdenking van de slachtoffers van uitsluiting, xenofobie

en racisme in de jaren 1933-1945 [het gaat natuurlijk

over meer dan de directe Tweede Wereldoorlog], met

een waarschuwing naar het nu in heel Europa

aanstormende fascisme.

Maar DAT is gevaarlijk voor politici, want dan moeten

zij de hand in eigen boezem steken en wordt hun eigen

vuile politiek ontmaskerd.

Want die vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen,

waar het Westen zo nodig oorlog moest voeren.....[25]

KAPEN VAN 4 MEI ?

DAT IS DE HERDENKING VAN DE MILITAIREN, DIE

KOLONIALISME/BEZETTING VERDEDIGDEN.....

’’’Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’’

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking#Defi nitie

Wat mij ook mateloos stoort is dat naast de slachtoffers van het nazi-regime

[meer dan terecht herdacht !], ook sinds de zestiger jaren Nederlandse militairen

worden herdacht, die bij oorlogsoperaties of ’’vredesmissies’’ zijn omgekomnen.

Dat houdt onder meer in herdenking van de gevallen militairen tijdens

de politionele acties tegen het toenmalige ’’Nederlands Indie’’ en de omgekomen

militairen in Irak en Afghanistan. [26]

Dat vind ik ronduit een schande !

In alledrie de gevallen en wat de Nederlandse rol betreft nog het duidelijste

in Indonesie [’’Nederlands’’ Indie], was hier sprake van militairen, die

bezetting en onderdrukking verdedigden !

Nog even los van de talloze gepleegde oorlogsmisdaden ! [27]

Herdenking van militairen, die bezetting en onderdrukking verdedigden, hoort

niet thuis op een 4 mei herdenking, waarbij juist de slachtoffers van

bezetting en terreur worden herdacht.

Daar hoor ik de politici en het Cidi niet over en dat is pas kapen

van 4 mei !

STOP DUS MET DIE HERDENKING VAN MILITAIREN,

DIE BEZETTING EN ONDERDRUKKING VERDEDIGDEN !

EPILOOG

DODENHERDENKING

Dat is de herdenking van de slachtoffers van bezetting, onderdrukking,

racisme en terreur.

Dat is een eerbetoon aan hen, die zich tegen de terreur van bezetting

hebben verzet en zijn opgestaan tegen racisme en uitsluiting.

Maar het is ook een waarschuwing voor heden en toekomst.

Zeker nu het fascisme in Europa overal lijkt

op te laaien.

Herdenking :

Herdenking van het verleden.

Solidariteit met groepen, die ook nu weer worden

uitgesloten.

De vluchtelingen houden de Nederlandse politici een

spiegel voor, of ze dat nu willen erkennen of niet.

Wie het verleden herdenkt, maar in het heden onderdrukt,

is niet alleen hypocriet, maar erfgenaam van een Kwaad,

dat 80 jaar geleden de wereld verteerde.

Het niet opnemen van de vluchtelingen in de herdenking is

niet alleen ontkenning van de misdadigheid van de Nederlandse

Staat.

Maar een signaal, dat de geschiedenis zich kan herhalen.

En daarom verdient het initiatief van Rikko Voorberg alle steun.

De stemmen van de vrijheid zijn niet te doven, ook al heeft

burgemeester van der Laan ervoor gekozen, de vluchtelingen

herdenking te verplaatsen. [28]

VRIJHEID GEEF JE DOOR !

VLUCHTELINGEN, WELKOM !

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/kruisen-voor-vluchtelingen-op-4-meischreeuw-tegen-het-onrecht-en-de-nederlandse-hypocrisie/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/05/04/kruisen-voor-vluchtelingen-op-4-meischreeuw-tegen-het-onrecht-en-de-nederlandse-hypocrisie