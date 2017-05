Communiste = raciste

"Enfin, nous arrivons à comment les bolcheviks voyaient et construisaient leurs ennemis, particulièrement les révolutionnaires, les ouvriers grévistes et les paysans réduits à la famine. Des termes tels que vermine ou racaille sont significatifs du statut sous-humain qui leur était imposé. L’objectif n’était pas de battre ou de soumettre ces éléments, mais bien de les liquider et les exterminer. Les crimes pour lesquels ces éléments devaient être assassinés ne relevaient pas tellement de leurs actions, mais de leur existence biologique même. C’est pourquoi je vois une ‘racialisation’ ou une ‘biologisation’, comme éléments à l’origine des actions du parti-Etat bolchevik au cours des guerres civiles. Les paysans affamés transformés en ‘koulaks’, les ouvriers grévistes transformés en ‘racaille’ les anarchistes ou les Socialistes Révolutionnaires désignés comme de la ‘vermine’. Ne sommes-nous pas dans l’anti-chambre du crime de masse et du génocide ? Est-il possible d’éviter de voir l’embryon de ce que Rühle désignera comme fascisme rouge en train de grandir déjà dans le ventre de la révolution d’octobre ? Nous n’y sommes pas encore, certes, mais la graine est là et elle a germé, et toute tentative d’expliquer le triomphe de la contre-révolution doit reconnaître que Werth en a tracé les origines jusque dans les actions des bolcheviks au moment même de leur triomphe.