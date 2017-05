Tourisme de masse, pollution de masse

Big Bounce

Grand rebond qui pousse

Expansion, contraction

Contraction, expansion

Une infinité dans la succession

De l’Univers à la vie des gens

Histoire des mentalités

Jamais de grande nouveauté

Comme ce fascisme omniprésent

Comme jadis, le cinéma permanent

Il est de toutes les heures

Il se recrute dans la peur

Quant il n’y a plus de conviction

Quand il n’y a plus que le pognon

Le fascisme est sans culture

Le fascisme s’épanouit dans l’ordure

Comme une pathologie sociale chronique

La bêtise est en fait sa seule éthique

Et tout peut sembler paradoxal

Sous les différents règnes du fascisme libéral

En France

Et c’est une fausse confidence

Dans les petites villes, dans les campagnes

La réaction toujours se magne

Même quand il n’y a pas un seul étranger

C’est néanmoins pour la xénophobie que l’on va voter

Il y a pourtant de l’espace vert

Alors qu’à Paris

Par personne, c’est cinq mètres carrés d’espace vert

Avec 21000 personnes au kilomètre carré

En Europe, presque la plus forte densité

Berlin, c’est 25 mètres carrés, Londres, c’est 45 mètres carrés !

Paris

Où le premier mai 2017

Contre tout un fascisme banalisé

De passage chez ma mère, pour m’en occuper

Et j’en ai donc profité

Pour aller manifester, avec le cortège de la CNT

Avec mon drapeau si mal accroché

Hampe de dernière minute, drapeau envolé

Avec de la probabilité, je pus le récupérer

Rouge et noir avec un A entouré

Et le soir à la télé

Ma mère me l’ayant signalé

Un chef bureaucrate syndicaliste fut donc interviewé

C’était celui de la CGT

Osant dire et répéter

Contre l’extrême droite, c’est dans nos gènes

Tenant donc un discours d’extrême droite

Rien que pour cela, je le mets en boîte

L’on ne naît pas Fourniret

Sauf pour les fascistes et les niais

Vraiment

Les bureaucrates syndicaux

Sont des crétins et des idiots

Voire pire, si c’est voulu, des salauds

Principaux alliés du capital

Principaux alliés du fascisme libéral

Ils sont contre le prolétariat révolutionnaire

Qui est sans parti, sans syndicat, avec la Commune de Paris, en repère !

Fête du travail, fête de l’aliénation

Un retour d’acide situationniste, comme de la science-fiction

Il n’y a plus aucun frein

Nous rentrons dans le mur du capital, c’est pas malin

Chacun isolé dans son coin

Chacune isolée dans son coin

La vie, c’est encore loin ?

Nos petites médiocrités

Nos rêves inachevés

Les miens, les tiens

La tragédie du genre humain

Et toute une grande majorité

Qui préfère ne pas trop penser

Commencer de penser

Commencer de se miner

Feu Camus, pour le paraphraser

Avec pour seule pensée engrammée

L’horizon prétendument indépassable du capitalisme

L’horizon prétendument indépassable du fascisme

Certes

Au dix-neuvième siècle, l’ouvrier

Avait une espérance de vie de trente ans

De nos jours, c’est plus longtemps

Cela est vrai, et après ?

Certes

Au dix-huitième siècle

L’aristocrate mesurait 10 à 15 centimètres de plus que le gueux

De nos jours c’est aussi un peu mieux

Cela est vrai, et après ?

La lutte des classes est devenue plus subtile

Moins funambule sur un fil

D’un pays l’autre tout semble différent

Mais c’est le climat qui l’est effectivement

Sinon

Les mêmes histoires d’argent

De sexe, de couple, de travail, de peine, c’est édifiant

Avec tout un tourisme de masse

Par exemple, Barcelone, Venise, qui aux autochtones, fait boire la tasse

Des loyers qui augmentent, ô mauvaise farce

Cela n’est plus de la xénophobie

Quand c’est le tout touristique qui exproprie

Un nouvel impérialisme

C’est bien le frère du capitalisme

Modifiant la forme des villes, le tourisme

Avec des villes zoos, avec des villes dépotoirs

Comme si tous les jours, c’était la foire

Et partout

Nous ne savons plus quoi faire de nos déchets

C’est la société du déchet

La Terre comme une poubelle, c’est un fait

Avec aussi la fragmentation du lien

Tout lien étant de fragmentation

Pour toute vraie solidarité, c’est ainsi la fin

Et puis, et puis

Tout autre que soi est devenu l’ennemi

De tout le monde, tout le monde se méfie !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "