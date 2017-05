Urgent centre fermé Caricole

05/04

Appel à 8h50, les gens hurlent et pleurent dans le centre, ils sont venus prendre Emmanuel K. “ils ont dit tu dois partir aujourd’hui !”. EK n’était pas prévenu, aucune information préalable sur une expulsion, il répond donc qu’il ne comprend pas et qu’il ne partira pas. La police fédérale arrive “ils l’ont jeté sur le sol dans sa chambre pour le neutraliser, ils l’ont menoté et emmené rapidement”

Les détenus sont traumatisés !

“un gardien a fondu en larmes, il s’est excusé”

“ici c’est le chaos, l’enfer ce matin. Une dame criait criait, elle est tombé par terre, elle a été emmenée à l’infirmerie”

Résume des expulsions de Emmanuel http://www.gettingthevoiceout.org/deportations-sans-fin-et-torture-dun-demandeur-dasile/