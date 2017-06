Pour toutes les féministes et leurs allié.e.s,

en bref tout le monde qui ne veut plus laisser passer des blagues lourdes, des remarques sexistes ou des attaques contre le féminisme

Que ce soit le vieil oncle lors d’un repas familial, un.e collègue en pleine réunion de travail ou encore un.e ami.e sur les réseaux sociaux, les discours anti-féministes foisonnent dans tous les contextes de la société. Garance et l’Université des femmes coopèrent pour analyser l’anti-féminisme, et plus précisément le masculinisme, en Belgique et pour développer des outils de défense pour féministes. Les résultats seront présentés lors des journées d’action, et vous pourrez tester ces outils dans une flopée d’ateliers gratuits.

Au programme : présentation des résultats de l’étude et ateliers d’autodéfense

La participation à la journée est gratuite, mais l’inscription est indispensable.

Bienvenu-e-s !

