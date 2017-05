Informations sur la loi antisquat

Le texte de la loi anti-squat est disponible ici ; On le doit à une députée de plus qui se prétend socialiste mais que ne vaut pas plus la pourriture fasciste, Annick Lambrecht.

“Cette modification législative aura pour effet qu’un certain nombre d’actes propres à la procédure de flagrant délit seront donc d’application en cas de flagrant délit. En cas de flagrant délit, les compétences extraordinaires du procureur du Roi et des officiers de police

judiciaire permettent, en effet, aux autorités judiciaires de prendre les mesures suivantes :

• interdire à toutes les personnes présentes de quitter l’habitation ou le lieu du délit avant que toutes les constatations n’aient été faites. Ce droit de rétention permet de procéder à une indentification et à une sélection efficaces des personnes présentes qui sont importantes pour l’enquête ;

• pénétrer sur le lieu du délit (public ou privé), ainsi que dans la résidence du suspect, même en son absence, sans qu’un mandat de perquisition soit nécessaire à cet effet. Grâce à ce droit de perquisition sans mandat, il est possible d’examiner minutieusement des lieux et habitations en vue d’une éventuelle arrestation de personnes et/ou saisie de biens ;

• saisir tout ce qui aurait pu servir ou aurait pu être destiné à commettre les faits, ainsi que tout ce qui en est le résultat ou pourrait servir de preuve pour faire éclater la vérité ;

• procéder à l’arrestation judiciaire de tous les suspects contre lesquels existent des indices sérieux de culpabilité, que ces personnes soient (encore) présentes sur le lieu du délit ou se soient déjà rendues chez elles ou à un autre endroit. Dans ce dernier cas, l’arrestation a lieu avec l ’autorisation expresse du procureur du Roi ;

• désigner des médecins et experts chargés de prélever des échantillons sanguins, de réaliser des explorations corporelles, voire une autopsie ;

• recourir à des méthodes spécifiques d’investigation, telles que le repérage, l’écoute téléphonique, l’ouverture du courrier intercepté – et ce, dans les conditions strictes de la loi ;

En outre, une perquisition peut être accomplie dans le cadre d’une mini-instruction. L’article 28septies du Code d’instruction criminelle, récemment modifié (par la loi pot-pourri II), permet d’accomplir une perquisition dans le cadre d’une mini-instruction. Cela signifie que le procureur du Roi peut faire procéder à une perquisition dans le cadre d’une information, sans ouvrir d’instruction sous la conduite d’un juge d’instruction. Il suffit désormais que le juge d’instruction donne son approbation pour que le procureur du Roi puisse poursuivre son information et procéder à la perquisition.

Deux moyens rapides et efficaces existent ainsi pour arrêter et expulser les occupants dépourvus de titre commettant une violation de domicile.

La présente proposition de loi entend réserver cette politique de fermeté pour les cas où il est clairement établi que l’on a affaire à quelqu’un ne possédant ni droit ni titre qui s’introduit ou séjourne dans une habitation déjà utilisée légitimement ou qui occupe ou utilise cette habitation, et ce, soit à l’aide menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d ’ef fraction, d ’escalade ou de fausses clefs.

À cet égard, nous tâchons également de préserver l’équilibre entre le droit de propriété des propriétaires bien intentionnés, d’une part, et le droit relatif à l’inviolabilité du domicile, d’autre part, garanti par la Constitution (article 15), la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 17).

La présente proposition de loi vise à combler les lacunes de l’actuel éventail de sanctions civiles, pénales et administratives. Ainsi, chaque ayant droit disposera de l ’ instrument juridique le plus adapté lorsqu ’ il constatera que quelqu’un viole son droit de propriété.

Dans ces conditions, on pourra dans chaque situation concrète évaluer quel est l’instrument le plus opportun et le plus souhaitable du point de vue social.

Concrètement, la présente proposition de loi prévoit l’insertion d’un nouvel article 439/1 dans le Code pénal. Lorsqu’une personne ne possédant ni droit ni titre s’introduit ou séjourne dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement utilisé légitimement, ou l ’occupe ou l ’ utilise, soit à l ’aide de menaces ou de vio lences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d ’escalade ou de fausses clefs, on pourra inter venir sur le plan pénal.

La preuve de l’occupation légitime peut être fournie par tous les modes de preuve : notamment l’inscription au registre de la population, la chronologie des inscriptions dans le registre de la population, un bail,...

Une telle demande n’est soumise à aucune condition de forme et peut donc être formulée par l’ayant droit de toutes les manières possibles et être prouvée par tous les modes de preuve possibles.

La personne qui estime avoir le droit de s’introduire, de séjourner dans l’habitation ou de l’occuper ou de l’utiliser, devra en apporter la preuve.”