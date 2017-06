Harcèlement par le patron, licenciements, discrimination sexiste ou raciste, heures non payées, intensification du travail, surveillance, des pauses raccourcies ou supprimées, des horaires de travail pénibles… l’organisation du travail capitaliste inflige ces violences quotidiennement à de nombreu-ses-x travailleuses-rs. Face à l’injustice que nous vivons, nous nous sentons souvent seul-e-s et impuissant-e-s. Face au patron, nous ne savons pas comment nous défendre. Pourtant, il est possible de créer des liens de solidarité sur le lieu de travail pour initier l’action collective.

Lors de cette soirée, un compagnon du Vrije Bond/Ligue Libre-IWW va aborder la question de l’organisation sur le lieu de travail dans une vision anarcho-syndicaliste : autogestion, action directe, solidarité intersectiorelle et internationale. C’est ce que nous répondons au système capitaliste qui nous extorque et nous divise. Organiser la résistance sur le lieu de travail est un premier pas pour dépasser ce système.

Pour plus d’informations :

Sur IWW (Industrial Workers of the World) (EN) : <http://iww.org/content/about-iww>

Sur Vrije Bond-Ligue Libre : <https://www.vrijebond.org/groepen/l...>

La brochure « Organiseren om te winnen » (NL) : <https://www.vrijebond.org/nieuw-bro...>

Guide de libcom.org sur comment s’organiser sur le lieu de travail (EN) : <http://libcom.org/organise/workplace>

En néerlandais (la présentations sera en français par défaut, mais si sohaitée, une traduction sera possible) :

Anarcho-syndicalisme : theorie en praktijk

Pesterijen van de baas, ontslag, racistische of seksistische discriminatie, onbetaald (over)werken, hogere werkdruk, controle, ingekorte of afgeschafte pauzes, onmogelijke werkuren,... De kapitalistische werkorganisatie pleegt dagdagelijks geweld op talloze werkneemersters.

Tegenover dat onrecht voelen we ons vaak alleen en onmachtig, we weten niet hoe we onszelf kunnen verdedigen. Nochtans is het wél mogelijk om solidariteitsnetwerken te bouwen op de werkplaats en collectieve actie te organiseren.

Op 19 juni 2017 komt een kameraad van de Vrije Bond - IWW praten over de organisatie op de werkplek in een anarcho-syndicalistische pratkijk : zelf-organisatie, directe aktie, intersectoriële en internationale solidariteit, enz.

Dat is ons antwoord op het kapitalistische systeem dat ons uitbuit en verdeelt. Het verzet organiseren op de werkplek is een eerste stap om het systeem te veranderen.