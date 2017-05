Paraphysique de l’anomie

Toute époque

Et ce sans équivoque

A son propre langage

A ses propres outrages

Tous les mots nous façonnent

Le langage nous maçonne

Aucun mot n’est innocent

Aucun mot jamais ne ment

Il est toujours à sa place

Il n’est d’aucune race

Les mots s’amusent avec nous

Aux idées, ils tordent le cou

Les mots sont ceux du capital

En bien ou en mal

Les mots de toutes les bourgeoisies

La procrastination de toutes les ignominies

Le mot meilleur

Nous indique la compétition, la comparaison, la séparation

Le mot voleur

Nous indique la notion de propriété

Les mots nous trahissent

Les mots nous sévissent

Les mots nous ravissent

Toutes les religions

Toutes les idéologies

Toutes les croyances

Se servent des mêmes mots

Et sont dans le faux

Le mot meilleur disparaîtra

Quand il ne voudra plus rien dire

Le mot voleur disparaîtra

Quand il ne voudra plus rien dire

Le mot premier disparaîtra

Quand il ne voudra plus rien dire

Le mot dernier disparaîtra

Quand il ne voudra plus rien dire

Le mot hiérarchie disparaîtra

Quand il ne voudra plus rien dire

Comme les mots, compétition, propriété, gouvernement

Et tous les mots de séparation, de nos cerveaux déments

Pour une nouvelle civilisation

Qui des mots et donc des comportements

Aura su faire une révolution !

L’anarchiste qui utilise le mot meilleur

Ou le mot voleur

De ses idées

Est déjà totalement exproprié

Et l’exemple peut se généraliser !

Ou le fasciste

Qui emploie le mot de tolérance

De ses idées

Est déjà totalement expulsé

Et l’exemple peut se généraliser !

Un fait pas si contraire

Du mathématicien ( né en 1966 ) Grigori Perelman

Qui sur l’internet, résolut la conjecture de Poincaré

Le reclus de Saint-Pétesbourg, cet enfermé

Qui vit chez sa mère, sans syndrome d’Asperger

Mais, scandaleusement, il refusa tous les prix

Dont un million de dollars, ô hérésie !

Il y a là un petit quelque chose

De ce dont je vous cause

A vous de trouver

Ce qui peut s’y rattacher !

Dans la société spectaculaire marchande techno-industrielle

Aucun mot n’est en dehors d’elle

Tout mot est son ciment

Toute phrase est son amant

Artistes, intellectuels, ouvriers, savants

Techniciens, employés, ingénieurs, artisans

Femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants

En sont les briques, en sont le fondement

Chaque corporation a ses mots

Qui sont l’histoire de la corporation

Mais toujours dans la compétition

Et donc toujours dans la séparation

Nous nous servons des mêmes mots

Une langue ou six mille langues

Peu importe, c’est le même radeau

Les mots veulent nos peaux

Tout mot est colonisé

Par ses colons, administré

Comme un pays, comme une région

Le mot comme du café, du tabac, du coton

L’espèce humaine

Fut intelligente avec la loi matrilinéaire

L’espèce humaine

Devint inintelligente avec la loi du père

Se faire

Tout le temps la guerre

Est un signal de profonde inintelligence

Pour toutes sortes de diverses raisons

Toujours les idéologies, croyances, religions

Les jalousies, les rivalités, les compétitions

Tous nos apprentissages, toutes nos aberrations

A cela

La télévision nous conditionne

La radio nous conditionne

Le cinéma nous conditionne

Les journaux nous conditionnent

Toutes nos lectures nous conditionnent

A 36000 vérités

Qui se concurrencent dans la fausseté !

Voilà aussi pourquoi

Nous pratiquons l’expérimentation animale

Pour la recherche médicale

Mais, voilà aussi pourquoi

Tous les êtres humains sont des cobayes humains

Avec la publicité subliminale

Et tous les médicaments

Que les laboratoires expérimentent sur des gens

Contre de l’argent, pour déculpabiliser ce mal !

La vie est apparue

Un premier janvier

Le 31 décembre

Est apparu le chimpanzé

Au tard de l’après-midi

Et à ce moment précis

C’était la planète des singes

Du cinéma à la réalité, rien ne fait fi !

Comme feu ( 1918-2013 ) Nelson Mandela

Beaucoup de blabla pour les hommes d’Etat

Blancs, jaunes, noirs, c’est toujours du caca

Et puis en 1995 déjà

Fut organisée et truquée

La coupe du monde de rugby

L’Afrique du Sud de Mandela devait l’emporter

Les bourgeoisies noires et blanches le voulurent ainsi !

Comme tous les militants

Comme toutes les militantes

Qui doivent fourguer leur fourbi

Leur religion et leur idéologie

Pour nous empêcher de vivre

Nous les contre tout

Nous les pour rien

Nous ne tendons pas l’autre joue !

Les mafias, les escrocs, les criminels, les méchants, les névropathes, les salauds

Les voleurs, les falsificateurs, les menteurs, les psychopathes, les bourreaux

Sont dans tous les gouvernements

Mais aussi dans toutes les sectes

Sur la route, au stade, au travail, chez soi, tout devient infect !

La représentation de la vie

Est la vie de la représentation

La vie non vécue

Est toujours représentée

Par le sport, l’art, la science, la religion

Notre cinéma, notre théâtre, notre télévision

La vie vécue

Aurait autre chose à faire

Que le déjà fait, le déjà vu

Faire l’amour avec sa voisine

Se promener avec son voisin

Être en même temps, enfant, adulte, jeune, libertaire

Vieux, en famille, célibataire

Femme, homme, tout et rien

Toujours en forme, toujours bonne mine

Et plus aucune maladie

La vraie harmonie la congédie !

C’est seulement cela la vie

C’est seulement cela l’anarchie

Tout le reste est de la bureaucratie !

Il suffirait de le vouloir

Pour simplement le pouvoir

Ainsi, les cellules humaines en culture

Les organoïdes qui usurpent la nature

Peuvent remplacer l’expérimentation animale

Mais cela n’est pas de la philanthropie

Demain, pour les riches qui se pavanent

De nouveaux organes

Mais une vie toujours aussi morne

Qu’un manque d’humanité borne !

Je le dis

Je le redis

Nous sommes programmés

Par ce que nous entendons

Par ce que nous lisons

Par ce que nous voyons

Par toutes nos conversations

Par toutes nos activités

Par toutes nos contrariétés

Et non pas par nos gènes

Qui ne font que s’adapter

Qui ne font que configurer

Des corps, et encore des corps

En fonction du climat, du temps

L’esprit de l’environnement

Est l’environnement de l’esprit

De son temps, l’esprit est le produit

L’esprit produit de la technologie

La technologie produit de l’esprit

La pensée du divertissement

Qui n’est pas le divertissement de la pensée

Est le produit de l’ennui

Il lui faut une culture

Pour imposer cette imposture

Pour cela, le décrochage du sens moral

De la cruauté, de la méchanceté, permettent la cavale

Films, livres, cinéma, télévision

Et toutes sortes d’inventions

Le conformisme de toutes les opinions

Le poids du groupe est une belle croupe !

Pour qu’ainsi tout se vive par procuration

Pour qu’ainsi soit reine l’anomie

Qui est le contraire, justement, de l’anarchie !

Patrice Faubert ( 2013 )