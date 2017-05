Il s’appelle Ayoub, il est coiffeur au 123, à Communa, au Centre social Anarchiste et dans plein d’évènements alternatifs.

Ben voilà encore aujourd’hui un témoignage qui arrive à nos oreilles. Et c’était celui de trop.

Un abus de plus... Ca fait déjà plusieurs fois qu’on entend qu’il est très insistant avec les meufs qu’il coiffe, et ne respecte pas leur consentement. Il arrive avec des propositions de massage ou d’aller chez elles. Des personnes sont déjà allé lui parlé, il y a eu des avertissements, mais rien n’empêche qu’il continue.

On ne va pas rentrer dans les détails, et les personne concernées veulent se protéger, mais ce mec est dangereux et on veut le tricard de nos milieux, au moins jusqu’à ce qu’il ai entamé un vrai travail sur lui.

On a la rage d’entendre encore et toujours ce genre d’histoire. Il a dépassé les limites, il jarte.

On vous demande de ne pas mettre en doute notre parole, et de ne plus soutenir l’activité de ce mec.

Si d’autres personnes ont eu une sale expérience avec lui et veulent témoigner, vous pouvez nous écrire là : desmeufs@riseup.net

Des meufs vénères