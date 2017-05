Le Centre Social Anarchiste de Bruxelles, lieu occupé, ouvert depuis le 21 mars 2017 est menacé d’une expulsion imminente !

Nous appelons au soutien et à la mobilisation dès maintenant et pour les jours qui arrivent. Nous appelons à un rassemblement devant le lieu le jour de l’expulsion.

Les activités continuent, une assemblée générale exceptionnelle est prévue dimanche 14 mai à 18h, un petit déjeuner "alerte expulsion" sera organisé mardi matin, la table d’hôte hebdomadaire est maintenue mercredi. (les autres acti dans l’agenda de indymédia et sur www.csa-bxl.tk)

N’hésitez pas à nous contacter, à venir voir le lieu, à faire tourner l’info, à vous tenir au courant, d’autres informations suivront !

Notre plus grande force sera le nombre mais aussi la détermination !

21 rue godecharle Ixelles - csa-bxl@riseup.net