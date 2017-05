Dans moins de 2 semaines se déroulera à Bruxelles, le sommet de l’OTAN, rassemblement des pires crapules que ce monde puisse compter. Bon nombres des dirigeants vas-t-en-guerre capitalistes et vendeurs d’armes seront présent. Cet événements sera également l’occasion d’inaugurer le nouveau siège flambant neuf de l’OTAN à Haren, dont le coût s’élève déjà à plus d’1 milliard d’euros (de quoi acheter un apart’ aux 5.000 SDF que compte bruxelles-sic-)

Tout ces charmants personnages qui amène la sacro-sainte « démocratie » dans le monde à coup de frappes aériennes n’ont bien entendu aucune envie que quelques illuminé-e-s viennent gâcher leur petite sauterie..

Dès lors police, politiciens et médias s’affairent main dans la main à préparer le terrain ô combien fertile de la répression et à transformer une fois de plus Bruxelles en une gigantesque prison à ciel ouvert.

Plus de 3.000 flics belges seront mobilisés pour l’occasion sans compter que de nombreux agents de renseignements américain seront également présent.

Les syndicats de police profitent de l’événement pour aller larmoyer dans les médias qu’ils manquent d’effectifs(La belgique est pourtant dans le top 4 des pays comptant le plus de policiers par habitant en europe), de matériels et d’entraînement. Un bon prétexte somme toute pour demander plus de flicage et de matériels répressifs…

Toujours dans les médias, comme pour préparer à l’avance à une violente répression ils agitent d’ors et déjà l’épouventaile des « heurts violents » et le classique « débarquement » de militant.e.s anarchistes étrangèr.e.s (RTL se basant sur on ne sait quoi, dit dans un article « Pourtant, les militants anarchistes pourraient arriver dès le 21 mai »).

Tout ces mécanismes et préparatifs répressifs sont déjà à l’œuvre comme on peut le voir avec les menaces d’expulsion contre le Centre Social Anarchiste qui semble au moins en partie lié à cet évenement. Mais oui, vous imaginez laissez ces énergumènes dans le quartier européen à un moment pareil, ce ne serait pas sérieux voyons !

Les semaines à venir, risque d’être compliqués et la répression féroce…

Il va s’agir d’être inventif-ve-s, créatif-ve-s et combatif-ve-s afin de ne pas se laisser broyer et d’être le grain de sable dans les rouages de la machine meurtrière du capitalisme et de ses guerres immondes..