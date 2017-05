Zoopharmacognosie ou animaux humains et non humains

" Mahomet fut un chef de guerre sanguinaire et sans pitié pour ses rivaux.

Ces faits sont notamment illustrés par sa décision ( après sa victoire sur la

tribu juive des Qurayza ) de faire décapiter tous les hommes, d’emprisonner

les femmes et de violer la très jolie fille du chef le jour même où il fit décapiter

son père, son mari, et ses frères. De tels actes lui vaudraient aujourd’hui d’être

traduit devant un tribunal pour crimes de guerre. "

Anarchosyndicalisme, ( CNT/AIT ) numéro 154, mai-juin 2017

Oui

Toutes les religions sont des absurdités

Oui

Toutes les idéologies sont des iniquités

Et de tout le vivant

Cela n’est finalement pas étonnant

C’est le genre humain

Qui est, et de loin, le plus vilain

Et d’ailleurs

Même pour se soigner

C’est l’animal non humain qui a été copié

Toute une zoopharmacognosie

La nature nous donne des leçons, c’est ainsi

Avec de l’avenir en parasitologie et en oncologie !

Plantes aromatiques ou médicinales

Comme les vermifuges, insectifuges, l’argile, médecine animale

Primates, rhinocéros, autres bestiaux

Le papillon monarque, les éléphants, les moineaux

Des principes basiques pour la survie

Pour son espèce, pour sauver sa vie

Et tous les guérisseurs

Des animaux non humains, sont les imitateurs

Des perroquets et de leurs pansements gastriques

Simple argile donc, sans l’arsenal technologique

Sans aucune blablalogie philosophique

La survie dans le règne animal

Une grande claque contre le capital

Les luttes de classes

C’est pour le genre humain

Les luttes de classes

C’est pas pour l’animal non humain

Mais alors, dîtes-moi

Vraiment, qui est le plus malin ?

Le genre humain

C’est surtout la guerre

Comme contre la classe ouvrière

Les blindés contre les mineurs

1948, CRS=SS, sur les murs, pour se défouler

D’une grève de 52 jours, mineurs battus et humiliés

Du bannissement, de la prison

La douloureuse mémoire des corons !

Cependant

De 1944 à 1948, grâce aux mineurs

La France, avec le charbon, put reprendre des couleurs

Même si déjà, trop tard, c’est fini

Il aurait fallu penser à une autre énergie

Renouvelable et donc comme infinie

Mais le stalinisme français

Sut bien manipuler la classe ouvrière, de ses méfaits

54 heures par semaine, jours fériés travaillés

Dès 14 ans à la mine, déterminisme social sans pitié

220.000 mineurs loués, encensés

Tant que l’on put les utiliser

Pour mieux, en temps utile, les rejeter

Quand ils osèrent se révolter

Comprenant qu’ils avaient été dupés

Thorez le stalinien, de la liste, fut le premier

En grande responsabilité d’avec tous les silicosés

Cette voix de Moscou, toujours, mentit aux ouvriers

La silicose donc, principale cause de mortalité

4 octobre 1948, grève de 52 jours

Donc, dans les mémoires, elle dure toujours

Puis, 3000 mineurs licenciés, la tyrannie prit peur

L’animal humain, partout, répand la terreur

Contre cela, aucun médicament à 24 heures

Comme le Vernonia amygdalina

Automédication des chimpanzés, voilà

Car l’animal non humain

Est aussi, on le sait depuis vingt ans, médecin !

Animaux humains

Animaux non humains

Les mêmes pulsions

Les mêmes émotions

Du rire et de la mémoire des événements

Des parades préventives et c’est depuis longtemps

Et comment vivons-nous ?

Et comment nous traitons-nous ?

Nous les animaux humains

De bien pire façon que les animaux non humains

Avec nos classes, nos castes, toute une verticalité

Et riches ou pauvres, dans le règne du séparé

Il ne peut y avoir que de la médiocrité

Dans la prison

De toute habitude

Dans la prison

De toute certitude

Comme derrière une porte blindée

Quand toute pensée est verrouillée

Et toutes les vies qui sont gâchées

Dans l’ennui organisé ou le travail salarié

Toujours la seule et même journée

Répétition de la domination

Domination de la répétition

Avec des comportements serviles

Avec des comportements futiles

Avec des comportements débiles

Car au fond, seule la révolte est utile

Car au fond, toute dominance est stérile

Dominer pour s’approprier, sommet de l’inutile

Tout devenant

La vie de l’administration

L’administration de la vie

Nous sommes tous et toutes des numéros

Plus de numéro six, hurlant " je ne suis pas un numéro "

Nous sommes tous et toutes des matricules

Sans plus aucune conscience de tout ce ridicule

La prison

De tous nos préjugés

La prison

De tous nos jugements de valeur

La prison

De tous nos lieux communs

Voilà bien là le genre humain

Avec un discours logique

Pour justifier toutes les ignominies

L’animal humain et sa blablalogie

L’animal non humain, lui, fait preuve de moins d’hypocrisie !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "