KLM medeplichtigheid aan uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING

VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN

ZIE ONDER BRIEF INFORMATIE OVER DE ACTIE

AAN DE KLM

DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN

UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING

VAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGE

VLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN

TIJDSTIP EN DATUM UITZETTING

DINSDAG 16 MEI OM 12.50

Geachte Directie

Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van een

uit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.

Tijdstip en datum :

Dinsdag 16 mei, om 12.50

Vluchtnummer : KL0565

Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege de

extreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in het

algemeen en de extra risico’s voor deze jongeman in het byzonder.

MENSENRECHTENSITUATIE SOEDAN/IN HET ALGEMEEN

De mensenrechtensituatie in Soedan is niet alleen decennialang

in verbijsterend slecht :

Oneerlijke processen

Folteringen

Buitengerechtelijke ecexuties

Onderdrukking vrijheid van meningsuiting [1]

Het jarenlange conflict in Darfur, waarin oorlogsmisdaden,

massaverkrachtingen en etnische zuiveringen aan de orde

van de dag waren [2] en nog steeds zijn [3], heeft er zelfs toe geleid, dat het Internationaal

Strafhof in Den Haag, tegen president en dictator Omar Bashir

een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd met als aanklachten

oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid

en genocide ! [4]

Deze president is tot nu toe nog steeds niet uitgeleverd [5]

en gaat vrolijk door op de ingeslagen weg ! [6]

Geen land dus waar een vluchteling naartoe moet worden

uitgezet, dat mag duidelijk zijn.

MENSENRECHTENSITUATIE UIT TE ZETTEN

VLUCHTELING/UW INZET

Nog los van de algemene gevaarlijke situatie, is

de specifieke mensenrechtensituatie van de uit te

zetten vluchteling zeer gevaarlijk :

Hij is namelijk afkomstig uit het Nuba Gebergte en

behoort tot het Nuba volk.

Het Nuba Gebergte ligt in Zuid-Kordofan.

Deze mensen waren en zijn nog steeds doelwit van

bombardementen door het Soedanese leger, wat

reeds vele slachtoffers heeft geeist en nog steeds doet. [7]

Ik hoef u, hopelijk, niet te vertellen, dat het bombarderen van

burgers en/of burgerdoelen, verboden is

en oorlogsmisdaden zijn. [8]

Dit alles [en zie de noten !] moet voor u al reden genoeg zijn, niet mee

te werken aan de uitzetting van deze vluchteling naar Soedan.

Bovendien :

Ook het reisadvies van de Nederlandse Overheid naar

Soedan, en vooral het gebied waar de vluchteling

vandaan komt, is in een woord negatief :

Ik citeer

’’

Niet reizen

Reis niet naar :

Darfur ;

Abyei ;

Zuid-Kordofan ;

Blue Nile ;

(delen van) White Nile en Noord-Kordofan ;

Het grensgebied met Libië.’’ [9]

Weet u het nog ?

Het Nuba volk woont grotendeels in

Zuid-Kordofan.........

Welnu, als het reizen voor reizigers aldaar zo gevaarlijk is, dat het dringend wordt afgeraden, mag

duidelijk zijn, hoe groot het veiligheidsrisico is

voor een vluchteling, afkomstig uit het gebied,

waar men dagelijks blootstaat aan

bombardementen !

Ik vraag, nee EIS van u, dat u niet meewerkt

aan de uitzetting van deze vluchteling.

Anders bent u medeverantwoordelijk, ja, medeplichtig aan de eventuele mensenrechten

schendingen waaraan hij blootstaat !

UW VERANTWOORDELIJKHEID

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van

een Somalische vluchteling [10] hebt u zich in een ontwijkende brief getracht

af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet

ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor

tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie

vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [11]

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog

niet juist te zijn.

U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,

”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect :

Klinkklare onzin.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van

vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar

waaraan betrokkene komt bloot te staan.

Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [12]

Sterker nog :

Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [13] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.

Kunt u daarmee leven ?

EPILOOG

Ik heb u gewezen op de deplorabele mensenrechten

situatie in Soedan, zoals bevestigd door geren

nommeerde mensenrechtenorganisaties als

Amnesty International en Human Rights Watch. [14]

Dat de president, tegen wie door het Internationaal

Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel is uitgevaardigd,

nog steeds in functie is en vrolijk doorgaat op de

ingeslagen weg, bewijst eens te meer de gevaarlijke

situatie.

Het is daarom uw morele plicht, NIET mee te werken aan de uitzetting van iedere vluchteling,

die naar Soedan, maar ook andere gevaarlijke landen

als Afghanistan, Irak, Syrie etc [er zijn er natuurlijk

meer] wordt uitgezet.

Doet u dat toch, dan bent u moreel en politiek

medeverantwoordelijk aan het onrecht, dat hen daar

overkomt.

Daar kunt u zich niet uitpraten, want u hebt EN

houdt uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik reken op uw medewerking !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

Benader KLM en Kenya Airways.

Bel - Mail - Twitter - Fb - Doe mee !

Help de uitzetting van een Nuba vluchteling naar Soedan voorkomen. Dit is wat je kunt doen tot dinsdagavond, 16 mei 2017 22:00 uur.

Dinsdag 16 mei om 12:50 uur wil de Nederlandse regering een Soedanese Nuba vluchteling deporteren. Zijn leven is in groot gevaar. We zijn bang dat hij gevangen zal worden genomen en gemarteld. Daarom

vraagt het vluchtelingencollectief ’Wij Zijn Hier’, samen met Nuba Mountains Solidarity Abroad en Darfur Union, om solidariteit.

We roepen mensen op te mailen, te bellen, een facebook bericht achter te laten en te twitteren, om deze vliegmaatschappijen te laten weten dat zij dit kunnen stoppen.

De vluchtgegevens van de aanstaande uitzetting zijn :

Vlucht KL0565 door KLM van Schiphol naar Nairobi, deze vlucht vertrekt op 16 mei om 12:50 uur.

Vlucht KL4202 door Kenya Airways van Nairobi naar Khartoum, deze vlucht vertrekt op 16 mei om 23:10 uur (22:10 uur Nederlandse tijd).

De man is afkomstig uit het Nuba gebergte. De Nuba hebben te maken met ernstige onderdrukking in Soedan. Het is algemeen bekend dat de geheime dienst en luchthavenpolitie van het vliegveld in Khartoum vluchtelingen die asiel hebben gezocht in een ander land als landverraders zien. De mensen die met een nood-reisdocument Soedan inreizen en die lange tijd niet in het land zijn geweest, worden bij voorbaat als verdacht gezien. Het is tevens bekend dat deze mensen dikwijls gevangen worden genomen, gemarteld en vermoord.

We hebben jouw steun nodig om deze misdadige deportatie te voorkomen !

Het is voor het eerst in 3 jaar dat er vanuit Nederland naar Soedan wordt uitgezet. Laat de vliegmaatschappijen weten dat het onverantwoord is om mensen met geweld uit te zetten naar een plek waar ze niet veilig zijn.

Twitter :

#StopDeportationFlightKL0565 @KLM

#StopDeportationFlightKL4202 @KenyaAirways

Mail :

mediarelations@klm.com

customer.relations@kenya-airways.com

Bel :

KLM : 020-545 97 80 en 020-474 77 47

Kenya Airways : 020-474 77 47 en +254 20 642 2000 en +254 (0) 20 3274747

Facebook :

KLM:facebook.com/KLM

Kenya Airways : facebook.com/PrideofAfrica

Voor updates check : https://nl-nl.facebook.com/WijZijnHier en https://tinyurl.com/kvotnhf (fb event)

Hartelijk dank dat je je stem laat horen !