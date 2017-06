Bruxelles est un Plaizier

À quoi ressemblait Bruxelles il y a une cinquantaine d’années ? De juin à septembre, BOZAR vous fait remonter le temps avec une exposition sur les éditions Plaizier. Depuis 1977, cette maison d’édition bruxelloise a donné naissance à une riche banque d’images, avec ses cartes postales, illustrations, calendriers et livres. Des perles architecturales et transformations urbaines sont superbement représentées, tandis que des objets reflètent le parcours particulier du couple d’éditeurs Wijnand et Mieke Plaizier. Leur amour pour la capitale belge transparaît dans chaque illustration. En plus de leur valeur purement documentaire, les photos témoignent de la façon dont les Bruxellois se souviennent de leur ville et la chérissent, donnant ainsi forme à la mémoire collective.

Dates : 16/06/2017 - 10/09-2017

Heures d’ouverture :

Mar - Dim, 10:00 - 18:00

Jeu, 10:00 - 21:00

Fermé le lundi