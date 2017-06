Rencontres Internationales des Jeunes (RIJ) 2017

Du 23 au 29 juillet 2017, dans le Sud de l’Italie, auront lieu les 34èmes Rencontres internationales de jeunes, qui rassemblent chaque année plusieurs centaines de jeunes militant-e-s et sympathisant-e-s de la gauche radicale, venant principalement de pays européens mais aussi d’ailleurs. Ces Rencontres sont organisées par les jeunes de la Quatrième internationale, dont la LCR/SAP et les Jeunes anticapitalistes (JAC) sont membres en Belgique.

Cette semaine de rencontres est l’occasion de discuter, d’échanger, de s’informer autour des luttes sociales et politiques visant à l’émancipation de tou-te-s et au renversement du capitalisme à l’échelle mondiale. Crise économique et précarité, impérialisme, guerres et racisme, féminisme, droits des MOGAI et luttes contre le patriarcat, changement climatique et nécessité d’un écosocialisme seront, parmi d’autres thèmes, au centre des discussions. Bien sûr, une place forte est accordée aux moments festifs et aux échanges informels autour d’un verre !

Ce camp auto-organisé est l’occasion de mettre en pratique notre vision de la société : participation de tou-te-s aux différentes tâches, bienveillance mutuelle, lutte contre les discriminations et organisation autonome des victimes d’oppressions spécifiques (femmes, MOGAI, personnes racisées…).

Les frais de participation au camp sont de 140 € et permettent de couvrir les frais de nourriture, de location du terrain, du matériel et d’utilisation des installations sanitaires. Un transport collectif (départ le 22 juillet et retour le 30 juillet) depuis Bruxelles sera organisé, dont le prix devrait tourner autour de 150 € pour celles et ceux qui l’utiliseront à l’aller et au retour. Cependant, le coût ne devrait pas être un obstacle à la participation et nous tâcherons de trouver des solutions pour celles et ceux qui ne pourraient pas assumer l’entièreté de ces dépenses.

Pour demander plus d’informations, contacte-nous à l’adresse info@anticapitalisme.be.

Pour t’inscrire, clique ici !