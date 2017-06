Il y a 50 ans, entre le 5 et le 10 juin 1967, avait lieu la guerre des Six Jours. Celle-ci mena à l’annexion de territoires par Israël, dont certains le sont toujours à ce jour, et ce en violation du droit international.

Samedi 10 juin 2017, dans le cadre de sa campagne "I stop the arms trade", Agir pour la Paix vous invite à un Lobby tour de l’armement spécial Israël. Cette visite guidée au coeur du quartier européen vous emmènera au pieds des bureaux des grandes sociétés d’armement européennes à Bruxelles. Nous verrons quelles relations privilégiées elles entretiennent avec Israël d’une part et avec l’Union européenne d’autre part et comment elles utilisent les Territoires occupés comme terrain d’expérimentation à ciel ouvert. Nous nous intéresserons de près au lobbying de ces sociétés pas comme les autres envers les institutions ainsi qu’à leur influence sur les relations Union européenne-Israël. Un autre regard, une autre réflexion…

Quand le business des armes met l’Union européenne sous influence…

Samedi 10 juin 2017 - Rendez-vous sur le rond-point Schuman à 14h - Gratuit

Infos : stephanie@agirpourlapaix.be

http://agirpourlapaix.be/lobby-tour-de-larmement-special-israel-2/