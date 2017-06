Réalisé en 1968 en pleine Guerre Froide, The Gladiators développe une critique originale et mordante de la guerre, du pouvoir, de la déhumanisation et des médias. A fin d’éviter une troisième guerre mondiale, les superpuissances de L’Est, l’Ouest et les pays non-álignés, décident d’organiser des jeux de paix internationaux afin d’apaiser la nature humaine agressive et canaliser l’appetit de guerre. Ces combats miniatures entre des équipes de jeunes soldats sont diffusés chaque jour live à la télé et semblent être le programme de télé realité le plus populaire. Mais quand tous les soldats n’incorporent pas la même haine pour l’ennemi créé, et refusent de jouer le jeu, celui-ci risque de tourner de maniére inattendue...

Un film de Peter Watkins