Discussion contre le patriarcat

Ce monde oppressant qui ressemble à une prison se maintient grâce à toute une série de normes, de lois et d’injonctions imposés par la violence. Nos vies, nos espoirs, nos relations nous sont volées. Le patriarcat est un des éléments constitutifs qui permettent ce pillage de nos existences. En tant qu’anarchistes, et pour aller vers une pratique offensive qui s’attaque à tout ce qui nous opprime, nous voulons analyser cet aspect de la domination et comprendre en quel sens il s’articule avec la coercition étatique, avec les normes religieuses, avec les valeurs du travail, du légalisme, etc. Mais on veut aussi chercher à approfondir une compréhension du patriarcat en lui-même, de ses évolutions actuelles, de ses capacités à se régénérer dans le temps tout en se servant de ce qui lui est

antagoniste. Qu’est-ce que le patriarcat pour nous ? Comment s’articule-t-il avec les autres aspects de la domination ? Nous voudrions dans un premier temps aborder ces deux questions. Comment une critique du patriarcat peut-elle s’inscrire dans une perspective de bouleversement de la totalité de l’existant ? Telle est la question que nous voudrions en fin de compte aborder dans cette discussion. Comment intégrer cet aspect dans nos luttes ? Comment aller vers l’attaque, comment dépasser une pratique qui se limite à des réactions dans des situations concrètes de nos vies au jour le jour pour l’insérer dans une projectualité qui nous soit propre ?

