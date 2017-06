Au bénéfice des femmes Mapuche

La femme Mapuche au cours des dernières années à joué un rôle majeur dans la récupération et la défense du territoire Mapuche : la Machi Francisca Linconao, la Machi Millaray et la défense des espaces sacrés et médicinaux du peuple Mapuche, Macarena Valdez, de la communauté Tranguil, morte dans des circonstances mystérieuses, par son opposition à l’entreprise hydroélectrique, Lorenza Cayuhán de la communauté Mapuche Mawidanche, a dû accoucher dans une clinique de Concepcion, les pieds entravés par des chaînes et sous la surveillance d’effectifs de la gendarmerie.

Aujourd’hui, encore elle et son bébé sont en prison. Voilà quelques exemples

du rôle de la femme Mapuche. Sans oublier les tâches accomplies par les femmes dont le mari, frère ou fils sont détenus.

Encore aujourd’hui, 37 Mapuche sont enfermés dans les prison au Sud du Chili. Accusés et condamnés pour l’occupation des terrains qui leur appartenaient.

L’accaparement des terres par les multinationales forestières a des conséquences néfastes pour l’environnement et pour l’homme : sécheresse, mort de la faune et flore autochtone.

Actuellement, il y a déjà des milliers d’hectares récupérés. Nombreux sont les céréales, les pommes de terre et d’autres graines qui ont germé dans ce territoire libéré, des familles y habitent et travaillent la terre. Jour après jour, le Wallmapu, le territoire Mapuche s’agrandit, ici on peut s’épanouir comme peuple et y pratiquer notre spiritualité et vision du monde.

Pas de paysans sans terre et pas de terre sans paysans !!!!