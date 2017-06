LE NID - COLLECTIF D’OCCUPATION DE LOGEMENTS VIDES

vous invite à

LA SOIREE DES SANS

30 JUIN 2017

A 18h

SANS-PAPIERS SANS-LOGEMENT

solidarité contre la répression

PROJECTIONS - BOUFFE - CONCERTS - JAM SESSION - DJ

DISCUSSIONS - NON-EXPO

LE NID - 36 RUE SIMONIS - XL

Pourquoi ?

Depuis l’investiture du gouvernement Michel, il y a eu durcissement de la politique migratoire (plus d’arrestations, expulsions musclées d’occupations, pénalisations financières,...) dans le but de déstabiliser le mouvement des sans-papiers. En même temps, nos "représentants", se préparent à abroger une loi qui va, une fois de plus, à l’encontre du droit au logement en criminalisant les occupations de logements vides. Cette loi, qui pourrait passer dans les semaines à venir, va permettre de jeter en prison les couches les plus précarisées de la population. Plutôt que de contraindre les propriétaires à proposer des contrats de bail précaires dans des logements inoccupés depuis des mois voire des années, le gouvernement se positionne encore en faveur de la sacro-sainte propriété privée lucrative.

A l’heure ou la répression devient une réponse systématique à la précarité, que ce soit contre les sans-papiers ou contre les sans-logement, nous vous invitons à venir discuter, débattre, défaire certains préjugés, ou tout simplement vous détendre autour d’un bon repas, d’un concert, d’une non-exposition lors d’une soirée qui se déroulera le vendredi 30 Juin 2017, à partir de 18h au "nid", 36 rue Simonis / Ixelles.