Allo ?

Oui !

Je suis en réaction organique à l’agression

Allo ?

Oui !

Je suis en inhibition de l’action

Allo ?

Oui !

Je suis en attente en tension

Allo ?

Oui !

Je vieillis prématurément

Allo ?

C’est l’agent secret britannique

Feu ( 1888-1961) Oswald Rayner

Qui acheva feu l’aventurier mystique

Raspoutine ( 1869 ? - 1916 ) d’une troisième balle

Mais peau de balle

Même en plein front

Rien n’y fit, pas plus que le poison

Et il fallut la noyade, pour que cessa enfin la vie

Allo ?

Ce n’est jamais ce qui est écrit qui compte

Mais ce qui est tu

Allo ?

Ce n’est jamais ce qui est dit

Qu’il faut croire

Mais, il faut croire

Tout ce qui n’est pas dit

A partir de ce qui est dit

Allo ?

Oui !

Le silence fait entendre le bruit

Le bruit fait comprendre le silence

Allo ?

Ce qui est édifiant

Ce n’est pas ce que l’on dit

Mais seulement, pourquoi on le dit

Allo ?

Je suis en réaction organique à l’agression

Allo ?

Je suis en inhibition de l’action

Allo ?

Et l’on comprend pourquoi

L’on préfère le mot stress

Comme une nouvelle messe

Au concept d’attente en tension

Et à l’image d’inhibition de l’action

Allo ?

Le mot stress a votre préférence

Allo ?

Ne raccrochez pas ...

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "