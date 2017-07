Campagne de Fax G20

Appel de solidarité

voici un text en francais. La justice de Hambourg vient d interdire la contruction de notre camp anti capitalist contre le G20 a Hambourg

nous vous prions de nous soutenir envoyer vos fax de protestation au Behörde für Inneres und Sport numero de Fax 0049 40427311390

et de nous envoyer une copie Free_ilst@yahoo.de

Merci de votre soutient la lutte continue et contre le G20

Alain CISPM Allemagne

Pétition

Monsieur ,

nous prenons l´initiative de vous écrit cette lettre de protestation aux noms ( ecrit les noms des orgas, partis ect qui soutiennent) CISPM ( france,italie,espagne, belgique, allemagne maroc ect). Notre membre Monsieur Alain Charlemoine représentant de la CISPM en Allemagne et vivant á Mannheim, nous a informé que le camp de protestation anti capitalist aurait été interdit et que Monsieur le juge Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) aurait spéculé que ce camp saurait seulement pour y dormir. Nous vous informons que cela n ´est absolument pas vrai.Notre représentant Monsieur Alain Charlemoine qui fait parti de l organisation de ce camp est entrain d organise des ateliers ( sur le developpement alternatif dans le tier monde, sur le commerce equitable, sur la situation des refugiers sans papiers en Europe ect). Ce camp qui offrira 24h sur 24 aux participants des meetings echanges culturelle des workshops pour lier des relations de partenaria, des discution et une forme de contestation contre le G20. Ce camp est pour nous une forme de protestation pacifique et legitime contre le G20.

Les representents du G20 font parti des pays qui expoite, oppresse, viol la dignité des droits de l homme en Afrique, en Europe et dans le monde, malheureusement nous en subissons chaque jours les conséquences.

Nous devons quitter nos pays d origine ou ils fond ou produisent les guerres , les guerres civil , des gouvernements conrrompu, la famine, la pauvreté , l´exploitation etc.

En 2012 nous avons organisé une marche europeénne des Sanspapiers et Migrants ou nous avons traversé 6 pays de l´UE nous sommes passé en Allemagne dans la Lande Saare et Baden Wurtemberg sans problème de frontiere. Nous avons protesté manifesté pacifiquement devant les camps de refugiers a Mannheim, Sinsheim, Freiburg et devant une prison de rétention la frontiere suisse- allemande.

Tout nos actions sont pacifique et seront toujours pacifique, mais contestataire.

Aux noms de la CISPM, Camp Anti-Kapitalist de Hambourg ( la aussi les noms des partis, des syndicas, orgas etc) nous vous prions Monsieur de laisser organiser ce camp politique, culturelle et légitime de protectation contre le G20 á Hambourg