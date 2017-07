Dans la nuit du 20 juin, un engin incendiaire a été placé sous une camionnette de l’entreprise IMPLENIA. IMPLENIA s’implique dans le chantier d’agrandissement de la prison de Bässlergut à Bâle. Toutes les entreprises, institutions et individus qui dessinent les plans, construisent et gèrent camps et prisons sont coresponsables du maintien des structures répressives.

Ce feu est aussi en solidarité avec la compagnonne anarchiste condamnée pour braquage de banque à Aachen et avec tous les compagnon-nes ciblé-es par l’opération « Scripta Manent » en Italie.

Pour plus de jolis feux nocturnes !

Pour la destruction de la société carcérale !