Nederlandstalige versie

Le baromètre du logement, établi par le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat est conçu comme un outil d’information et de sensibilisation à destination du plus grand nombre, le baromètre entend aussi renvoyer un message fort au monde politique, car les difficultés d’accès au logement vont croissant et les choix posés par les ministres ces dernières années ne permettent pas d’en venir à bout, ni même de les endiguer.

Accéder au baromètre

Le baromètre évalue avec un regard critique les mesures récentes décidées par le Gouvernement Bruxellois relatives au logement dans un sens large : l’accès et le maintien au logement, la précarité énergétique, la lutte contre la discrimination et le sans-abrisme.

Ces différentes mesures ont été évaluées au travers de deux critères seulement, l’utilité et l’adéquation. Fallait-il agir ou légiférer ? Répond-on ainsi à un besoin, à une situation problème ? Si les réponses sont positives et confirment donc l’utilité de la mesure, reste à savoir si la décision adoptée va dans le bon sens, celui de la justice sociale, c’est l’idée de l’adéquation. Nous répondons pour chaque mesure, à l’utilité et l’adéquation, par un oui ou un non . Toutefois, il n’a pas toujours été possible de conclure de manière aussi tranchée. Nous avons donc choisi dans certains cas la nuance, symbolisée par un.

Toutes les mesures sont traitées selon le même canevas : description, évaluation, propositions. Elles sont volontairement courtes, directes et nous l’espérons, accessibles à tout qui s’intéresse au logement à Bruxelles.

Notre baromètre du logement nous a permis d’évaluer en détail un total de 32 mesures importantes adoptées par le Gouvernement bruxellois ces trois dernières années. Certaines mesures peuvent être qualifiées d’utiles (réhabilitation des logements vides au-dessus des commerces, suppression du bonus logement, réforme des primes énergie…). Toutefois, nous nous devons de dire que la plupart des mesures ne concourent pas à la réalisation du droit au logement des personnes et familles disposant d’un revenu limité.

Pour partager ce baromètre, nous vous proposons de le découvrir à travers les 10 thématiques. Un lien vous dirigera vers chaque thématique, mais vous pouvez également le lire et le télécharger dans son intégralité.

1. Revoir les règles du contrat de bail

2. Lutter contre la discrimination dans l’accès au logement

3. Agir sur le cout du logement

4. Lutter contre la précarité énergétique et améliorer la performance énergétique des logements

5. Planifier et produire du logement public

6. Réformer les aides à l’acquisition

7. Développer le logement étudiant à Bruxelles

8. Faire progresser le parc des agences immobilieres sociales

9. Faciliter l’accès et le maintien dans le logement des personnes sans-abri

10. Lutter contre l’inoccupation

Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat

29 Quai du Hainaut - 1080 Bruxelles

www.rbdh.be